Świat

Szczyt w Chinach to "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą"

Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Xi Jinping podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Źródło: Reuters
To konsolidacja przeciwników USA i kontynuacja tworzenia przez Chiny nowego globalnego porządku - ocenił zakończony w Tiencinie szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy wicedyrektor i szef Zespołu Chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakóbowski.

W opinii szefa Zespołu Chińskiego OSW Jakuba Jakóbowskiego, Chiny traktują Szanghajską Organizację Współpracy jako platformę ukazującą, że sprawują przywództwo już nie tylko w Azji Centralnej, ale także Azji Południowej. Jednocześnie, jak zauważył, celem Pekinu jest pokazanie światu tworzonego przez Chiny nowego globalnego porządku, w którym Rosja ma być jednym z filarów owego "Pax Sinica".

Dwudniowy, jubileuszowy 25. szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie zakończył się w poniedziałek. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 przywódców, w tym między innymi rosyjski przywódca Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi. W środę w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping będzie przewodniczył obchodom 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji, w których, obok Putina, weźmie udział także przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.

"Globalnie zarządzać". Xi i Putin o przyszłości świata

"Globalnie zarządzać". Xi i Putin o przyszłości świata

"Ramię w ramię", "drogi przyjaciel". Modi zapewnia Putina o wsparciu

"Ramię w ramię", "drogi przyjaciel". Modi zapewnia Putina o wsparciu

- To jest bardzo bezpośrednie uderzenie w Stany Zjednoczone i tak na prawdę niejako akt oskarżenia, że w obliczu tej niestabilności, takiej chaotycznej, agresywnej polityki Trumpa, Xi Jinping i Chińczycy mówią w ten sposób, że powojenny ład został naruszony, powrócił faszyzm, protekcjonizm i agresja. Tu oczywiście w domyśle chodzi Chińczykom o USA i w tym właśnie miejscu wstępują na arenę dziejów Chińczycy jako ten stabilny hegemon, który tworzy alternatywne struktury - powiedział Jakóbowski, opisując chiński sposób myślenia.

Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencin
Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencin
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Ekspert: alternatywny ład miałby służyć omijaniu sankcji

Zdaniem wicedyrektora OSW, Chińczycy próbują przedstawić się światu jako stabilna alternatywa wobec USA, konsekwentnie walcząc o status globalnego hegemona. Jak dodał, szczyt w Tiencinie miał także wymiar praktyczny - alternatywny ład miałby służyć również omijaniu sankcji nałożonych przez USA i "przeciwdziałaniu Stanom i ich sojusznikom na całym świecie".

Jakóbowski ocenił, że szczyt SzOW to w chińskim zamyśle "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą, pod wspólnym sztandarem" i niejako konsolidowanie przeciwników USA oraz odpowiedź na niedawne szczyty na Alasce i w Waszyngtonie, będące próbą konsolidacji Zachodu.

Jak podkreślił, nie wszyscy uczestnicy szczytu w pełni popierają tę chińską wizję, choćby premier Indii, który chce zachować wizerunek swojego kraju jako państwa niezrzeszonego, poza sojuszami, a jego pierwsza od 7 lat wizyta w Chinach odbyła się "ze względów taktycznych". W ocenie szefa zespołu chińskiego OSW, Indie starają się zakomunikować USA swoje niezadowolenie wynikające między innymi z nałożenia na nie amerykańskich ceł i pokazać, że mają alternatywy.

Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Władimir Putin i Narendra Modi spotkali się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Źródło: PAP/EPA/ROMAN NAUMOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Rezultaty szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Rezultaty szczytu to między innymi powołanie specjalnego banku rozwojowego i inicjatyw w sektorze energii i finansów, o co od dawna zabiegał Pekin, przy dotychczasowym rosyjskim sprzeciwie. Jednocześnie Rosja uzyskała kluczowe dwustronne porozumienie, w wyniku którego zwiększy swój eksportu gazu do Chin o 25 procent. Jak zaznaczył wicedyrektor OSW, podpisano też długo wyczekiwane przez Putina memorandum w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2.

Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji
Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji

BIZNES

Utworzona w 2001 roku SzOW wzięła swoje początki z Szanghajskiej Piątki - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. W tegorocznym szczycie brali udział przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

ChinySzanghajska Organizacja WspółpracyXi JinpingWładimir PutinRosjaIndie
