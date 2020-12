Unijni przywódcy zaczynają od budżetu. Szefowa Komisji optymistyczna, premier Holandii zgłasza wątpliwości

W czwartek rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, na którym najważniejszymi tematami rozmów będą unijny budżet i fundusz odbudowy oraz negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie umowy po brexicie. Według planów ma on potrwać do piątku. Polska i Węgry nie zgadzają się na popierane przez pozostałe 25 państw UE rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Na stole negocjacyjnym pojawiła się jednak wersja kompromisu, która może zapobiec wetu Budapesztu i Warszawy.