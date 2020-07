PisząoPolsce i "rozwodnionym" powiązaniu funduszy z praworządnością

"Węgry, Polska i Holandia twierdzą, że odniosły zwycięstwo po szczycie, w którym pozostawiono otwartym uzależnienie wypłat funduszy unijnych od przestrzegania praworządności" - pisze w swoim tekście o unijnym szczycie w Brukseli "New York Times". Inne media, między innymi agencja Reutera, zwracają uwagę na "rozwodnione" sformułowanie dotyczące warunkowości wypłat.

Porozumienie "ośmieli nacjonalistycznych przywódców w Polsce i na Węgrzech"

W tekście stwierdzono, że "przywódcy UE uzgodnili we wtorek w Brukseli rozwodnione sformułowanie warunkowości po tym, jak Warszawa i Budapeszt oparły się ostrzejszemu językowi, który nałożyłby na nich więcej ograniczeń we wdrażaniu polityki, którą inne państwa UE uważają za niedemokratyczną". "Wiele będzie teraz zależeć od tego, jak szybko i zdecydowanie UE - a zwłaszcza Niemcy - podejmie kroki w celu uzgodnienia mechanizmu, który zmusiłby państwa członkowskie do przestrzegania wartości demokratycznych jako warunku otrzymania finansowania - stwierdzili analitycy polityczni" - dodaje Reuters.