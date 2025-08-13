Logo strona główna
Świat

Rosyjska "obsesja". Spotkanie na Alasce tylko ją podsyca

Alaska
Dlaczego Alaska? Doktor Fatalski o "kluczu do zrozumienia" wyboru miejsca spotkania Trumpa i Putina
Źródło: TVN24
Biały Dom podał, że do spotkania Putina z Trumpem dojdzie na Alasce. Spotkanie liderów podsyca narrację o tym, do kogo powinna należeć. Prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie konferencji prasowej dotyczącej spotkania powiedział, że "jedzie do Rosji", choć formalnie to największy stan USA.
Kluczowe fakty:
  • Choć według oficjalnych danych jedynie 1,4 procent ludności Alaski ma pochodzenie rosyjskie, to propagandyści utrzymują, że terytorium powinno do Rosji wrócić.
  • Moskiewskie władze fascynują się Alaską, a region odgrywa ogromną rolę w mitologii.
  • Wybór terytorium na miejsce szczytu liderów ponownie rozpalił "narracje imperialne".

Anchorage, miasto na Alasce będzie miejscem spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina 15 sierpnia. Prezydent Trump zapowiedział tę wizytę, mówiąc, że "jedzie do Rosji", co potem jako pomyłkę prezydenta wyjaśniał Biały Dom. - To będzie wielka sprawa, jedziemy do Rosji, to będzie wielka sprawa - mówił.

Terytorium Alaski, należące kiedyś do Imperium Rosyjskiego, zostało sprzedane USA za 7,2 miliona dolarów przez cara Aleksandra II z powodu pustek w skarbcu po wojnie krymskiej. Szczyt przywódców podsyca narrację o tym, że do Rosjan powinna wrócić.

Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej

Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje

Największy stan USA sąsiadujący z Rosją

Należąca do Arktyki Alaska to największy pod względem terytorium stan w USA. Jest amerykańskim oknem na Pacyfik Zachodni i znajduje się w sąsiedztwie Rosji. Little Diomede Island, wyspa będąca częścią Alaski i leżąca w Cieśninie Beringa, znajduje się jedynie około 3,7 kilometra od rosyjskiej Wyspy Ratmanowa. Przebiega między nimi linia zmiany daty.

Doniesienia o tym, że liderzy USA i Rosji spotkają się właśnie w tym miejscu, podekscytowały patriotów i propagandystów w Rosji - zauważyła telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Niektórzy w Rosji utrzymują, że do dziś na Alasce można zaobserwować ślady "ruskiego miru", a w internecie pojawiają się hasła "Alaska nasza". Podobnego hasła używa się w Rosji względem anektowanego ukraińskiego Krymu: "Krym nasz", jako "russkij mir", czyli rosyjski świat, Rosja określa domniemaną rosyjskojęzyczną wspólnotę kulturową. Tymczasem według oficjalnych danych, jedynie 1,4 procent ludności Alaski ma pochodzenie rosyjskie.

Sprzedaż Alaski. Narracja w Rosji

Ukraiński serwis Kyiv Independent ocenił, że Rosja ma obsesję na punkcie Alaski, a region odgrywa ogromną rolę w rosyjskiej propagandzie i mitologii. "Wybór Alaski na miejsce szczytu ponownie rozpalił narracje imperialne, a kremlowscy propagandyści po raz kolejny podkreślili, że półwysep był kiedyś terytorium rosyjskim" - czytamy. Niektórzy rosyjscy imperialiści postrzegają sprzedaż rosyjskiej Alaski jako zdradę stanu lub tragiczny błąd, a inni uważają transakcję za nielegalną.

Alaska
Alaska
Źródło: Logan Bush/Shutterstock

Kyiv Independent zaznaczył, że przez lata rosyjscy propagandyści i urzędnicy byli zafascynowani Alaską i nawoływali do jej zwrotu. W ich mniemaniu m.in. Alaska, Finlandia, Polska to historyczne ziemie rosyjskie, niesprawiedliwie oddzielone od ojczyzny.

Ryhor Nizhnikau, ekspert ds. Rosji w Finnish Institute of International Affairs powiedział Kyiv Independent, że narracja o "rosyjskiej Alasce" nie ma na celu w rzeczywistości odebrania tego terytorium, lecz jest to propaganda, która ma trafić do rosyjskich nacjonalistycznych odbiorców.

Rosyjskie media o Alasce

"Mieszkańcy i goście Fairbanks na Alasce podziwiają Rosję" - donosił we wtorek korespondent agencji RIA Nowosti z Alaski.

Trump "zmanipulowany" przez "stalowego" Putina
Trump "zmanipulowany" przez "stalowego" Putina

Serwis Argumenty i Fakty z okazji zbliżającego się szczytu przytoczył rosyjskojęzyczne piosenki poświęcone Alasce. RBK w tekście pt. "Rosyjska Alaska - nie wróci do nas, to chociaż na nią popatrzymy" opisał, co powinien zobaczyć na Alasce każdy rosyjski turysta i zapewnił, że "ślady rosyjskiej obecności są tam obecne do dziś". Dziennikarz serwisu Komsomolska Prawda zapytał natomiast eksperta, czy Rosja ma prawo, by żądać zwrotu Alaski. Ekspert odpowiedział, że istnieje teoria, według której Alaskę przekazano USA w ramach dzierżawy, lecz tłumaczył, że nie jest to prawda.

Przed piątkowym szczytem również przedstawiciele rosyjskich władz odwoływali się do narracji dotyczących historycznych roszczeń Rosji do Alaski - zauważył amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Dlaczego i kiedy Trump i Putin spotkają się na Alasce

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow ocenił, że Alaska "to całkowicie logiczne miejsce" na spotkanie Trumpa i Putina. "Rosja i USA to bliscy sąsiedzi i graniczą ze sobą. I wydaje się to całkowicie logiczne, by nasza delegacja po prostu przeleciała przez Cieśninę Beringa i żeby właśnie na Alasce został przeprowadzony tak ważny i wyczekiwany szczyt liderów dwóch krajów" - oświadczył. Zaznaczył też, że na Alasce i w Arktyce "krzyżują się interesy gospodarcze obu krajów i istnieją perspektywy realizacji szeroko zakrojonych i korzystnych dla obu stron projektów".

Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii
Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii

Kiriłł Dmitrijew, doradca ekonomiczny Putina, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, napisał 9 sierpnia w serwisie X, że Alaska "zrodziła się jako Rosyjska Ameryka". "Prawosławne korzenie, forty, handel futrami - Alaska odzwierciedla te powiązania i dzięki niej USA są krajem arktycznym" - dodał. W innych wpisach przedstawiał rosyjską historię Alaski i opublikował zdjęcia cerkwi w tym regionie.

Rosjanie marzą o Alasce

Przedstawiciele rosyjskich władz i media państwowe w przeszłości sugerowały, że USA powinny "zwrócić" Alaskę Rosji. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew w styczniu 2024 roku napisał, że Rosja czeka aż USA zwrócą jej Alaskę. Propagandyści Władimir Sołowiow i Olga Skabiejewa w 2024 roku też mówili, że Alaska powinna zostać zwrócona Rosji, a przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin w lipcu 2022 roku zagroził, że Rosja uzna Alaskę za swoją, jeśli USA zamrożą rosyjskie aktywa za granicą.

Z kolei rosyjska stacja RT w 2018 roku utrzymywała, że Rosja powinna żądać zwrotu Alaski od USA po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały się z Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu (INF).

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

"Trump podjął decyzję, by gościć Putina w części byłego Imperium Rosyjskiego. Ciekawe, czy wie, że rosyjscy nacjonaliści uważają, iż utrata Alaski, tak jak Ukrainy, to był dla Moskwy zły interes, a błąd ten należy naprawić" - zastanawiał się w serwisie X były ambasador USA w Rosji Michael McFaul.

pc

"Jak długo Trump pozwoli, żeby Kreml grał mu na nosie?"

Autorka/Autor: zeb/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Logan Bush/Shutterstock

