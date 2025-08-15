Logo strona główna
Świat

Kto jest kim w delegacji, a kogo zabrakło

Delegacje z USA i Rosji. Kto udał się na Alaskę?
Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na Alaskę
Źródło: Reuters
Kilkanaście osób towarzyszy Donaldowi Trumpowi podczas jego wizyty na Alasce, gdzie zaplanowano szczyt z Władimirem Putinem. Wśród nich jest między innymi sekretarz stanu Marco Rubio. Media odnotowują, że zabrakło tam jednak specjalnego wysłannika ds. Ukrainy. Ze strony rosyjskiej do Stanów Zjednoczonych udali między innymi szef dyplomacji Siergiej Ławrow i dwóch zaufanych doradców Putina.
Kluczowe fakty:
  • Szczyt Donalda Trumpa i Władimira Putina odbywa się w piątek wieczorem czasu polskiego w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.
  • Amerykańska delegacja Trumpa liczy 16 osób. Strona rosyjska poinformowała o sześciu osobach towarzyszących Putinowi.
  • Media odnotowują, że osobno - nie w ramach delegacji Trumpa - na Alaskę w piątek udaje się m.in szef Pentagonu.
  • Oglądaj wydanie specjalne w TVN24 i TVN24+.

Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował w piątek wieczorem czasu polskiego w Anchorage. To w tym alaskańskim mieście, w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson, odbędzie się szczyt prezydenta USA i rosyjskiego przywódcy.

Biały Dom poinformował, że pierwotnie planowane spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa w cztery oczy odbędzie się jednak w formule trzy na trzy. Jak przekazano, Trumpowi będą towarzyszyć sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff.

Rosyjska agencja TASS podała, że z Putinowi na tej rozmowie pojawią się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca Jurij Uszakow.

Delegacja amerykańska

A kto jeszcze znalazł się w amerykańskiej delegacji? Jak informował Biały Dom, Trumpowi towarzyszy 16 osób.

Poza wspomnianym już sekretarzem stanu Marco Rubio i specjalnym wysłannikiem prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve'm Witkoffem, który niedawno złożył wizytę w Moskwie, w delegacji znaleźli się także: minister handlu Howard Lutnick; minister skarbu Scott Bessent; dyrektor CIA John Ratcliffe; rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt i szefowa personelu Białego Domu Suzie Wiles.

Delegacje z USA i Rosji. Kto udał się na Alaskę?
Delegacje z USA i Rosji. Kto udał się na Alaskę?
Źródło: TVN24

Na Alaskę, ale osobno. Kogo nie ma na liście Trumpa, a będzie w okolicy?

Również w piątek na Alaskę, ale odrębnie od prezydenta Trumpa udaje się, szef Pentagonu Pete Hegseth - podała stacja CNN, powołując się na przedstawiciela resortu obrony. Sekretarza obrony nie było bowiem na liście osób, podróżujących wraz prezydentem do tego stanu. Na Alaskę w piątek udaje się też przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine. W tym północnym stanie USA przebywa też dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich. Ma on służyć radą Trumpowi i Hegsethowi - przekazało źródło w NATO.

Jego zabrakło

CNN podało, że w tym gronie nie ma specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy Keitha Kellogga.

Jak przekazał amerykańskiemu nadawcy wysoki rangą przedstawiciel administracji, Kellogg jest postrzegany przez Rosjan jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogłoby sprawić, że jego obecność na spotkaniu przyniosłaby efekt przeciwny do zamierzonego.

Dwa źródła powiedziały CNN, że Kellogg podzielił się z Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio wszystkimi informacjami, które zebrał podczas rozmów z Ukraińcami. Rozmówcy utrzymywali, że jego nieobecność nie stanowi więc większego problemu.

Według źródeł Kellogg ma być częścią delegacji podczas potencjalnego przyszłego spotkania między USA, Rosją i Ukrainą.

Delegacja rosyjska

W składzie delegacji rosyjskiej znajdą się: rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow; minister finansów Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
trump i putin wyszli z samolotów

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

trump i putin wyszli z samolotów
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

