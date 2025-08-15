Kto jest kim w delegacji, a kogo zabrakło

Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na Alaskę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Szczyt Donalda Trumpa i Władimira Putina odbywa się w piątek wieczorem czasu polskiego w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Amerykańska delegacja Trumpa liczy 16 osób. Strona rosyjska poinformowała o sześciu osobach towarzyszących Putinowi.

Media odnotowują, że osobno - nie w ramach delegacji Trumpa - na Alaskę w piątek udaje się m.in szef Pentagonu.

Oglądaj wydanie specjalne w TVN24 i TVN24+

Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował w piątek wieczorem czasu polskiego w Anchorage. To w tym alaskańskim mieście, w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson, odbędzie się szczyt prezydenta USA i rosyjskiego przywódcy.

Biały Dom poinformował, że pierwotnie planowane spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa w cztery oczy odbędzie się jednak w formule trzy na trzy. Jak przekazano, Trumpowi będą towarzyszyć sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff.

Rosyjska agencja TASS podała, że z Putinowi na tej rozmowie pojawią się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca Jurij Uszakow.

Delegacja amerykańska

A kto jeszcze znalazł się w amerykańskiej delegacji? Jak informował Biały Dom, Trumpowi towarzyszy 16 osób.

Poza wspomnianym już sekretarzem stanu Marco Rubio i specjalnym wysłannikiem prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve'm Witkoffem, który niedawno złożył wizytę w Moskwie, w delegacji znaleźli się także: minister handlu Howard Lutnick; minister skarbu Scott Bessent; dyrektor CIA John Ratcliffe; rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt i szefowa personelu Białego Domu Suzie Wiles.

Delegacje z USA i Rosji. Kto udał się na Alaskę? Źródło: TVN24

Na Alaskę, ale osobno. Kogo nie ma na liście Trumpa, a będzie w okolicy?

Również w piątek na Alaskę, ale odrębnie od prezydenta Trumpa udaje się, szef Pentagonu Pete Hegseth - podała stacja CNN, powołując się na przedstawiciela resortu obrony. Sekretarza obrony nie było bowiem na liście osób, podróżujących wraz prezydentem do tego stanu. Na Alaskę w piątek udaje się też przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine. W tym północnym stanie USA przebywa też dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich. Ma on służyć radą Trumpowi i Hegsethowi - przekazało źródło w NATO.

Jego zabrakło

CNN podało, że w tym gronie nie ma specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy Keitha Kellogga.

Jak przekazał amerykańskiemu nadawcy wysoki rangą przedstawiciel administracji, Kellogg jest postrzegany przez Rosjan jako sympatyzujący z Ukrainą, co mogłoby sprawić, że jego obecność na spotkaniu przyniosłaby efekt przeciwny do zamierzonego.

Dwa źródła powiedziały CNN, że Kellogg podzielił się z Trumpem i sekretarzem stanu Marco Rubio wszystkimi informacjami, które zebrał podczas rozmów z Ukraińcami. Rozmówcy utrzymywali, że jego nieobecność nie stanowi więc większego problemu.

Według źródeł Kellogg ma być częścią delegacji podczas potencjalnego przyszłego spotkania między USA, Rosją i Ukrainą.

Delegacja rosyjska

W składzie delegacji rosyjskiej znajdą się: rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow; minister finansów Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

OGLĄDAJ: TVN24 HD