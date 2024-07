Stoltenberg: sojusznicy podpiszą zobowiązanie do większych wydatków na uzbrojenie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w Waszyngtonie, że członkowie Sojuszu w tym tygodniu podpiszą wspólne zobowiązanie dotyczące zwiększenia wydatków na zakup sprzętu wojskowego. Nowy brytyjski premier Keir Starmer oświadczył przed wylotem do Waszyngtonu, że szczyt NATO będzie okazją dla sojuszników do zademonstrowania determinacji przeciwko rosyjskiej agresji.

- W tym tygodniu państwa NATO podpiszą wspólne zobowiązanie dotyczące przemysłu zbrojeniowego, obiecując większe i mądrzejsze wydatki na zakup sprzętu wojskowego - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Waszyngtonie.

Podczas NATO Defense Industry Forum szef Sojuszu powiedział, że nowa inicjatywa ma uczynić przemysł zbrojeniowy w państwach NATO "silniejszym, bardziej innowacyjnym i zdolnym do produkcji na wielką skalę".

Deklaracja ma zawierać trzy główne elementy: zobowiązanie do zwiększenia wydatków na zbrojenia, do "wydawania lepiej poprzez wydawanie razem" oraz do współpracy z przemysłami obronnymi w Ukrainie i czwórce państw partnerskich NATO: Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii.