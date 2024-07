Rosja przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny. Robi to dzięki pomocy Chin, Korei Północnej i Iranu. Nie możemy pozwolić, żeby NATO pozostało w tyle - oświadczył prezydent USA Joe Biden, rozpoczynając obrady przywódców państw NATO w Waszyngtonie. Zapowiedział, że sojusznicy "po raz pierwszy w historii" zobowiążą się do zwiększenia inwestycji w produkcję i zakup uzbrojenia. Szef Sojuszu, Jens Stoltenberg, stwierdził, że "wsparcie Ukrainy nie jest jałmużną". - Leży w naszym interesie - przekonywał.

Zaznaczył, że odkąd objął urząd prezydenta USA , dwukrotnie zwiększono ilość grup bojowych NATO na wschodniej flance Sojuszu, Finlandia i Szwecja dołączyły do NATO, a liczba sojuszników, którzy wydają przynajmniej 2 procent PKB na obronność wzrosła z dziewięciu do 23.

- Nie jest to przypadek, jest to wybór - przekonywał. - 75 lat temu zmodernizowaliśmy naszą zdolność odstraszania, naszą zdolność obrony. Dzisiaj musimy zadać sobie pytanie: co teraz? Jak możemy czynić naszą tarczę silniejszą? - mówił Biden.