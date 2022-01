Włochy wprowadzają obowiązek szczepień dla osób powyżej 50 lat

We Włoszech będą obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 50 lat. Zapis ten znalazł się w nowym dekrecie przyjętym podczas obrad Rady Ministrów. Tym samym we Włoszech będą obowiązywać jedne z najbardziej surowych przepisów o walce z pandemią.

Kompromisowe rozwiązanie

Szef rządu powiedział po posiedzeniu: - Chcemy zatrzymać wzrost krzywej zakażeń i nakłonić Włochów, którzy dotąd się nie zaszczepili, by to zrobili. Interweniujemy szczególnie w sprawie grup wiekowych, które są bardziej narażone na hospitalizację, by zredukować presję na szpitale i ratować życie.