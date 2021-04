Amerykanie chcą podzielić się milionami dawek szczepionki

Biały Dom przekazał w poniedziałek, że Stany Zjednoczone zamierzają wysłać do innych krajów 60 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Preparat ten nie został jeszcze dopuszczony do użytku w USA. Nie sprecyzowano, do których krajów miałyby trafić te dawki.