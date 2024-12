Syryjscy rebelianci, którzy wkroczyli do Damaszku, w niedzielę przekazali obywatelom, że reżim Baszara al-Asada upadł. Dodali, że "wszyscy więźniowie" w stolicy zostali uwolnieni. Wprowadzili też godzinę policyjną.

Syryjscy rebelianci, którzy wcześniej w niedzielę ogłosili obalenie reżimu Baszara al-Asada, wprowadzili godzinę policyjną w stolicy - Damaszku. Restrykcje mają ma obowiązują od godziny 16 do godziny 5 rano - podał Reuters.

W Syrii spadają bomby

Źródła agencji poinformowały też, że co najmniej sześć razy zaatakowano bazę lotniczą pod miastem As-Suwajda na północy kraju. Są tam magazynowane duże ilości rakiet i pocisków, pozostawionych przez syryjskie wojsko. Jedno ze źródeł uważa, że atak przeprowadzono, by nie dopuścić do przejęcia uzbrojenia przez rebeliantów.