Świat Eksplozje w Damaszku. Reuters: w pobliżu hotelu, gdzie zatrzymał się Emmanuel Macron Oprac. Kuba Koprzywa |

Moment wybuchu w Damaszku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Yamam Al Shaar / Reuters / Forum

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Jak donosi Reuters, eksplodowały ładunki wybuchowe. Doszło do tego w pobliżu hotelu, w którym miał zatrzymać się prezydent Francji Emmanuel Macron, który w poniedziałek przybył do stolicy Syrii.

Telewizja państwowa powiadomiła następnie, że prezydent Syrii Ahmad asz-Szara przyjął Macrona w pałacu prezydenckim. Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Francji nie słyszał żadnych wybuchów w drodze na spotkanie ze swoim syryjskim odpowiednikiem. Wybuchów nie słyszał też towarzyszący Macronowi wraz z grupą prasową dziennikarz Reutersa.

Agencja AFP, powołując się na źródło w instytucjach bezpieczeństwa, podała, że w pobliżu hotelu doszło do dwóch eksplozji. W ten rejon wysłano karetki pogotowia z włączonymi sygnałami dźwiękowymi. Siły bezpieczeństwa zablokowały dostęp innym pojazdom.

Syryjska państwowa agencja prasowa poinformowała, że 18 osób - w tym czterech policjantów - zostało rannych.

Wybuch w Damaszku Źródło zdjęcia: Yamam Al Shaar / Reuters / Forum

Wizyta Emmanuela Macrona w Syrii

Macron jest pierwszym zachodnim przywódcą, który udał się do Syrii od obalenia reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku. Biuro prasowe Pałacu Elizejskiego nie zapowiadało tej wizyty Macrona, co tłumaczono względami bezpieczeństwa. W Syrii po trwającej 13 lat wojnie domowej, wciąż dochodzi do ataków terrorystycznych.

Emmanuel Macron z wizytą w Damaszku w Syrii Źródło zdjęcia: Ludovic Marin/AFP/East News

Pałac Elizejski przekazał, że celem wizyty jest promowanie "Syrii, wolnej (...) szanującej każdą ze swoich składowych" i takiej, która odgrywa rolę moderatora napięć w regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto Macron przywiózł ze sobą artefakty archeologiczne, które przed wojną domową w Syrii, Francja wypożyczyła. Według informacji AFP, są to łącznie 23 obiekty archeologiczne z różnych epok.