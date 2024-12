Asad "rozkazał, by pokojowo przekazać władzę". Moskwa o losach dyktatora

Baszar al-Asad opuścił stanowisko prezydenta kraju i Syrię oraz rozkazał, by w sposób pokojowy przekazać władzę - podało w niedzielę rosyjskie MSZ. Nie ma na razie potwierdzonych informacji o tym, gdzie znajduje się upadły dyktator. Władze USA zapowiedziały, że utrzymają swoją obecność we wschodniej Syrii, mimo trwającej rewolucji. Tureckie MSZ wydało komunikat, w którym stwierdziło, że "w Syrii zapanowała nadzieja", a dyplomacja Francji podkreśliła, że "nadszedł czas na jedność w Syrii".

Moskwa: Asad opuścił stanowisko prezydenta i Syrię

Władze USA: nie wycofujemy się z Syrii

Przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony ds. Bliskiego Wschodu Daniel Shapiro zapowiedział, że USA utrzymają swoją obecność we wschodniej Syrii i podejmą konieczne działania, by zapobiec odrodzeniu się tzw. Państwa Islamskiego. Shapiro wezwał wszystkie strony do ochrony cywilów, zwłaszcza mniejszości, oraz do poszanowania norm międzynarodowych.