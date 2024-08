Złamaną nogę unieruchomili kartonem. "Niebywała" sytuacja na pogotowiu

"Jak to możliwe, że pogotowie w Patti wypisuje (pacjenta do domu - red.) z kartonem zamiast szyny? Lekarze nie są temu winni. Pracują z poświęceniem, na izbie przyjęć jest ich tylko dwoje. Szyn brakuje od ponad miesiąca. Karetki czekają w kolejkach godzinami" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych Natalino Natoli, mieszkaniec Sycylii, którego 30-letni syn Elia był hospitalizowany we wspomnianej placówce. Włoch opatrzył swój wpis zdjęciem osobliwego unieruchomienia złamanej nogi wykonanego z kartonu. Oznaczył też w nim reprezentantów lokalnych władz, apelując o reakcję.

Sprawę nagłośniły lokalne media. Zgodnie z ich relacją u mężczyzny doszło do złamania kości strzałkowej. Ze względu na brak odpowiednich środków medycznych, zamiast szyną ortopedyczną nogę 30-latka unieruchomiono kartonem. Przy wypisie pacjentowi nakazano zgłoszenie się do kontroli za dwa dni. Nie wrócił on już jednak na pogotowie w Patti. Zamiast tego udał się do prywatnej placówki medycznej w Mesynie, gdzie za opłatą w wysokości 200 euro ponownie zajęto się jego nogą. Tym razem już z wykorzystaniem właściwych do tego materiałów.