"Surrealistyczne" zdarzenie w Niemczech. Nie żyje kierowca koparki

"Motyw mężczyzny pozostaje niejasny" - przekazał Tagesschau, zaznaczając, że śledczy wykluczyli, że przestępstwo było motywowane politycznie. Według informacji uzyskanych przez niemieckiego nadawcę SWR mężczyzna pracował w przeszłości w firmie budowlanej, z której ukradł koparkę. 38-latek prawdopodobnie nie mieszkał już w powiecie Main-Tauber-Kreis i przyjechał do Grünsfeld w celu popełnienia przestępstwa. Wspomniany salon samochodowy i firma budowlana należą do tego samego przedsiębiorcy, który zwolnił 38-latka - podało SWR.

"Surrealistyczne" zdarzenie

- Jestem przerażony - powiedział w rozmowie z dziennikarzami burmistrz Grünsfeld, Joachim Markert. Burmistrz pobliskiego Tauberbischofsheim, Anette Schmidt również była w szoku. - Nie można znaleźć odpowiednich słów, aby wyrazić to, co się stało. A przede wszystkim niepojęte jest, co może skłonić człowieka do popełnienia tak strasznego czynu - skomentowała. Jeden z cytowanych przez media mieszkańców regionu ocenił zdarzenie jako "surrealistyczne", inny stwierdził, że było "przerażające". - Nie można wyjść z domu bez strachu - dodał.