Świat

Ślub podczas występu Bad Bunny'ego na Super Bowl. Podano szczegóły

Klatka kluczowa-216523
Ślub w trakcie przerwy w meczu Super Bowl
Źródło: Reuters
Podczas wystepu Bad Bunny'ego na Super Bowl miliony widzów zobaczyły parę młodą, której ślub wkomponowany był w choreografię. I był prawdziwy. "Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość" - podsumowywał występ wokalista.

Uczestnikami Super Bowl LX Halftime Show, czyli występu podczas przerwy meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL, był nie tylko Bad Bunny i inne wielkie gwiazdy, ale także młoda para, która na oczach 70 tys. kibiców na stadionie i nawet ponad stu milionów przed telewizorami na całym świecie powiedziała sobie "tak". W połowie 13-minutowego występu muzyka państwo młodzi, ubrani na biało, pocałowali się przed urzędnikiem stanu cywilnego, a następnie oczom milionów kibiców ukazała się scenka przypominająca przyjęcie weselne. Według agencji PR "króla latynoskiego popu", para w tym momencie naprawdę zawarła związek małżeński.

Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"

Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"

Szczelna obrona przesądziła. Świętują drugie Super Bowl

Szczelna obrona przesądziła. Świętują drugie Super Bowl

EUROSPORT

Ślub podczas Super Bowl 2026

Jak wyjaśnia "The New York Times", para wcześniej zaprosiła Bad Bunny'ego na swój ślub. W odpowiedzi otrzymali zaproszenie do udziału w jego występie podczas najchętniej oglądanego sportowego wydarzenia roku. Był tort, tańce, a nowożeńcom zaśpiewała także Lady Gaga i Ricky Martin. Nazwiska nowożeńców nie zostały ujawnione, ale wiadomo, że portorykański artysta był ich świadkiem i podpisał akt małżeństwa.

"Ekscytujący występ Bad Bunny'ego był świętem dla wszystkich, ale szczególnie dla pary, która faktycznie wzięła ślub na scenie" - komentuje "The Hollywood Reporter".

Występ artysty, który śpiewał po hiszpańsku, nie spotkał się z uznaniem prezydenta USA. Donald Trump ocenił, że był "jednym z najgorszych w historii" i stanowił "afront wobec wielkości Ameryki". "Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie" - dodał prezydent.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Red. AM

Źródło: ABC News, The Hollywood Reporter, The New York Times

USA
