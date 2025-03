Sudża stracona. Ukraińcy pokazali mapę

Rosyjscy żołnierze wznoszą rosyjską flagę w Sudży w obwodzie kurskim Źródło: Reuters

1117 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Sztab generalny w Kijowie opublikował mapę działań bojowych, z której wynika, że siły ukraińskie opuściły Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji. Wojska rosyjskie 114-krotnie ostrzelały obwód sumski. W wyniku ataków zginęła kobieta, dwie osoby zostały ranne. To wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatnich godzin.

> Sztab generalny ukraińskich sił opublikował w niedzielę 16 marca (wyżej) mapę działań bojowych, z której wynika, że siły ukraińskie opuściły Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji. Mapa pokazuje również, że Ukraińcy znajdują się już daleko poza granicami tego miasteczka, uważanego za przyczółek w przygranicznym regionie. Jak podał portal RBK-Ukraina, w porównaniu z mapą, opublikowaną przez sztab generalny w Kijowie 15 marca (niżej), zauważalne jest zmniejszenie terytorium kontrolowanego przez żołnierzy ukraińskich w obwodzie kurskim, a siły rosyjskie posuwają się dalej.

Mapa ofensywy w obwodzie kurskim. Publikacja z 16 marca Źródło: mod.gov.ua

Mapa ofensywy w obwodzie kurskim. Publikacja z 15 marca

> Wojska rosyjskie w ciągu ostatniej doby 114-krotnie ostrzelały obwód sumski w Ukrainie. W wyniku ataków zginęła kobieta, dwie osoby zostały ranne. Obwód sumski graniczy z obwodem kurskim. Siły rosyjskie użyły do ostrzałów artylerii i dronów.

> "Rosja będzie domagać się żelaznych gwarancji bezpieczeństwa w sprawie ewentualnego pokoju w Ukrainie". - Częścią tych gwarancji powinien być neutralny status Ukrainy, odmowa przyjęcia jej do sojuszu przez kraje NATO - powiedział rosyjskiej gazecie "Izwiestija" wiceminister spraw zagranicznych tego kraju Aleksandr Gruszko. Wiceszef dyplomacji podkreślił, że Rosja kategorycznie sprzeciwia się wysłaniu przez NATO sił pokojowych do Ukrainy. - Jeśli się tam pojawią, oznacza to, że są rozmieszczeni w strefie konfliktu ze wszystkimi konsekwencjami dla tych kontyngentów jako stron konfliktu - dodał.

> Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz oświadczył, że ​​Ukraina otrzyma nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa w zamian za nieokreślone ustępstwa terytorialne - podał think-tank ISW. Waltz stwierdził również, że Stany Zjednoczone biorą pod uwagę "rzeczywistość sytuacji na miejscu" w rozmowach dyplomatycznych, omawiając zakończenie wojny na Ukrainie. Nie wiadomo, co dokładnie doradca ma przez to na myśli, eksperci z ISW zwracają jednak uwagę, że rosyjscy urzędnicy "często używali narracji, że wszelkie negocjacje muszą uwzględniać 'rzeczywistość sytuacji na miejscu', odnosząc się do obecnej linii frontu na Ukrainie i swoich twierdzeń o nieuchronności dalszych rosyjskich zdobyczy na polu bitwy".

> Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff oznajmił w niedzielę, że zmniejszyły się różnice między Rosją i Ukrainą dotyczące porozumienia pokojowego - podała agencja Reutera. Relacjonując swoją niedawną rozmowę z Władimirem Putinem w Moskwie, Witkoff stwierdził, że "była rzeczowa i nastawiona na rozwiązania". Wysłannik Trumpa odmówił odpowiedzi na pytanie, czy USA uznają rosyjskie zdobycze terytorialne w Ukrainie.

Steve Witkoff Źródło: noamgalai/Shutterstock

> Ukraińska armia ma nowego szefa sztabu generalnego. Prezydent Wołodymyr Zełenski mianował w niedzielę na to stanowisko generała brygady Andrija Hnatowa. Jego poprzednik, generał Anatolij Barhyłewycz został mianowany na stanowisko Inspektora Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Andrij Hnatow Źródło: mod.gov.ua

Rosyjskie wojsko w obwodzie kurskim Źródło: PAP/EPA

> Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma wezwać w poniedziałek w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw UE do zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy - przekazały dziennikarzom źródła unijne. Chodzi m.in. o amunicję artyleryjską, systemy obrony powietrznej i pociski. Tłem tego wezwania ma być najnowszy plan Kallas, który przedstawiła unijnym stolicom w ostatnich dniach. Zakłada on przekazanie do 40 miliardów euro na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, co ma zaspokoić pilne potrzeby kraju, który cały czas zmaga się z agresją Rosji. To znacznie więcej niż państwa UE przekazywały jej dotychczas. W niedzielę propozycję szefowej unijnej dyplomacji poparła Litwa.

Kaja Kallas Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

> Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował w niedzielę, że liczba żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w Ukrainie od początku tego roku, przekroczyła sto tysięcy. Od wybuchu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku armia rosyjska straciła ponad 894 tysiące wojskowych - wynika z szacunków sztabu generalnego w Kijowie.