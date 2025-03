Wiceprezydent w areszcie domowym. Najmłodsze państwo świata na skraju wojny

Południowosudańska partia SPLM-IO poinformowała, że jej lider, wiceprezydent Riek Machar został umieszczony w areszcie domowym - podał w czwartek Reuters. Szef misji ONZ w tym kraju (UNIMISS) Nicholas Haysom wezwał strony do przestrzegania porozumienia pokojowego.

Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel SPLM-IO przekazał, że minister obrony i szef bezpieczeństwa narodowego "wtargnęli siłą" do rezydencji Machara w stołecznej Dżubie i wręczyli mu nakaz aresztowania. Polityk ma przebywać w areszcie domowym wraz z żoną, Angeliną Teny, która jest również ministrem spraw wewnętrznych kraju, oraz dwoma ochroniarzami. Według BBC, w Dżubie utrzymuje się wysokie napięcie, a w pobliżu domu Machara pojawiły się liczne oddziały wojskowe.

Przedstawiciel ONZ ostrzega przed wojną

Po zatrzymaniu Machara szef misji ONZ w tym kraju (UNIMISS) Nicholas Haysom zwrócił się do strony rządzącej i opozycji o "zachowanie powściągliwości i przestrzeganie porozumienia pokojowego" z 2018 roku. Wcześniej wyraził obawę, że kraj znalazł się na "krawędzi powrotu do wojny domowej".

Stany Zjednoczone "zaniepokojone doniesieniami" zwróciły się do prezydenta Kiira o uwolnienie rywala z aresztu domowego. "Wzywamy prezydenta Kiira do cofnięcia tej decyzji i zapobieżenia dalszej eskalacji sytuacji" – napisało na portalu X biuro ds. Afryki Departamentu Stanu USA. Jak pisze BBC, ambasady USA i Wielkiej Brytanii zmniejszyły już liczbę pracowników dyplomatycznych i wezwały swoich obywateli do opuszczenia kraju, natomiast ambasady Norwegii i Niemiec zamknęły całkiem swoje placówki w Dżubie.