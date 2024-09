Wyszedł z lekcji matematyki i wrócił z karabinem. Służby znały go już wcześniej

Cable News Network Inc. All rights reserved 2024

Uczennica o strzelaninie w Georgii

"Myślę, że chciał wejść najpierw do naszej klasy"

Amerykańska stacja CNN rozmawiała z jedną z uczennic, która chodziła do klasy ze sprawcą strzelaniny. Lyela relacjonowała, że byli razem na lekcji matematyki, ale 14-latek wyszedł z sali, a po chwili wrócił. - Myślę, że chciał wejść najpierw do naszej klasy, żeby strzelać - powiedziała uczennica.

Jak opowiadała, drzwi do klasy zamykają się automatycznie i aby wejść, ktoś musi otworzyć je od środka. - Uczennica, która miała otworzyć mu drzwi, zobaczyła, że ma broń, więc nie wpuściła go do środka. Poszedł do sali obok, usłyszeliśmy jakieś 10-15 strzałów. Ludzie w naszej klasie rzucili się na podłogę, każdy czołgał się w bezpieczne miejsce - relacjonowała nastolatka.