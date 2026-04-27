Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzelał na balu w Waszyngtonie. Usłyszał zarzuty

Zatrzymanie napastnika, który strzelał na balu dziennikarzy w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Mężczyzna, który otworzył ogień na sobotnim balu dziennikarzy w Waszyngtonie, w którym brał udział Donald Trump, usłyszał w poniedziałek zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podał Reuters. Grozi mu dożywocie.

Oprócz zarzutów związanych z próbą zabicia, Cole Thomas Allen usłyszał też zarzuty nielegalnego przewożenia broni palnej przez granice stanowe oraz użycia broni palnej podczas popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy - poinformował podczas rozprawy sędzia federalny Matthew Sharbaugh.

W trakcie rozprawy prokurator Jocelyn Ballantine przekazała, że wśród broni, którą Allen przywiózł do Waszyngtonu, znalazła się strzelba kalibru 12 oraz trzy noże. - Próbował zamordować prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda J. Trumpa - stwierdziła Ballantine.

Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Źródło: AP Photo/Mark Schiefelbein

Allen nie odniósł się dotąd do zarzutów. Siedząc przy stole obrony w otoczeniu funkcjonariuszy oświadczył, że odpowie zgodnie z prawdą na wszystkie pytania oraz że posiada tytuł magistra informatyki.

Sędzia federalny Matthew Sharbaugh nakazał zatrzymanie Allena na czas trwania postępowania. Sharbaugh wyznaczył na czwartek kolejną rozprawę w sprawie jego dalszego zatrzymania.

Kim jest sprawca?

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche, informował w niedzielę, że zgodnie z wynikami wstępnego śledztwa mężczyzna działał sam. W zeszłym tygodniu opuścił swój dom w Kalifornii, po czym przybył do Waszyngtonu i zameldował się w hotelu. Miał przy sobie dwie sztuki broni palnej i nóż.

"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu

- Wygląda na to, że rzeczywiście chciał zaatakować osoby z administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - mówił Blanche w programie "Meet The Press" stacji NBC.

Na kilka minut przed sobotnim atakiem Allen wysłał rodzinie przeprosiny za to, co, jak twierdził, zamierza zrobić - pisze "Washington Post", powołując się na informacje funkcjonariuszy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Czytaj także:
Rafineria USA
Marże paliwowe windują zyski amerykańskich rafinerii
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Tu noc i poranek będą mroźne. Alarmy w 16 województwach
METEO
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
METEO
27 1925 fpf cl-0044
Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły
Polska
imageTitle
Modrić już po operacji. Ruszyła walka z czasem
EUROSPORT
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
BIZNES
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Łódź
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Mieli walczyć z kimś innym. Nie dali się zaskoczyć
EUROSPORT
imageTitle
Selby'emu puściły nerwy. Czterokrotny mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Melania Trump domaga się zwolnienia komika
Świat
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent "rozważa udział w uroczystościach"
Polska
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Budowa magazynu paliw nad Odrą. Cztery zawiadomienia i żądanie rozbiórki
Szczecin
Karol Nawrocki
Nawrocki liczy dni i krytykuje rząd. "Miał pan dwa miesiące"
Polska
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
WARSZAWA
Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów w mieście Bekasi
Tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary. "Ewakuacja wciąż trwa"
Świat
Kobiecie grozi więzienie
Przysługa dla znajomego i groźba więzienia
Kraków
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
METEO
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Poważny wypadek ojca Maksa Verstappena. Miał dużo szczęścia
EUROSPORT
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
METEO
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
BIZNES
Superjacht Nord zakotwiczony w Hongkongu w Chinach. Zdjęcie archiwalne z 7 października 2022 roku
Superjacht przepłynął przez cieśninę Ormuz. Trop prowadzi do rosyjskiego miliardera
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
METEO
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
WARSZAWA
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
BIZNES
Tragiczny wypadek, zginął rowerzysta
Rowerzysta uderzył w słup, nie żyje
Katowice
AdobeStock_93375538
Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. Pierwszą pacjentką 13-latka
Anna Bielecka
imageTitle
Wielkie rozstrzygnięcie w pojedynku legend na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 setnych procenta do 1,50-1,75 procenta
Inflacja, wojna i odejście Powella. Fed przed decydującym posiedzeniem
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

