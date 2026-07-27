Strzały podczas festiwalu gastronomicznego w Seattle. "Wiele ofiar"
Do zdarzenia doszło w centrum Seattle około godziny 18 czasu lokalnego (23 w Polsce), podczas trwającego tam corocznego festiwalu gastronomicznego Bite of Seattle. Uczestniczyło w nim kilkuset sprzedawców. - Słyszeliśmy siedem lub osiem strzałów - powiedzieli CNN KOMO dwaj świadkowie zdarzenia. Jak dodali, zapanował "kompletny chaos", a ludzie "biegali wszędzie".
W komunikacie w mediach społecznościowych lokalna policja potwierdziła, że doszło do strzelaniny, w której ucierpiało "wiele osób".
Nie ma informacji o sprawcy lub sprawcach. "Prosimy o omijanie tego obszaru" - zaapelowano, dodając, że "więcej informacji zostanie podanych wkrótce". Na miejscu pojawiło się również FBI.
W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a wiele innych, w tym dziecko, odniosło obrażenia - podała CNN, powołując się na komunikat strażaków.