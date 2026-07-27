Świat Strzały podczas festiwalu gastronomicznego w Seattle. "Wiele ofiar" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Amerykańska policja Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w centrum Seattle około godziny 18 czasu lokalnego (23 w Polsce), podczas trwającego tam corocznego festiwalu gastronomicznego Bite of Seattle. Uczestniczyło w nim kilkuset sprzedawców. - Słyszeliśmy siedem lub osiem strzałów - powiedzieli CNN KOMO dwaj świadkowie zdarzenia. Jak dodali, zapanował "kompletny chaos", a ludzie "biegali wszędzie".

Two people were killed and multiple people, including a child, were injured in a shooting Sunday evening at a Seattle food festival, a block from the city’s iconic Space Needle, fire officials said. https://t.co/D1PRe6gReY pic.twitter.com/D9xpEhwGeZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 27, 2026 Rozwiń

W komunikacie w mediach społecznościowych lokalna policja potwierdziła, że doszło do strzelaniny, w której ucierpiało "wiele osób".

Nie ma informacji o sprawcy lub sprawcach. "Prosimy o omijanie tego obszaru" - zaapelowano, dodając, że "więcej informacji zostanie podanych wkrótce". Na miejscu pojawiło się również FBI.

W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a wiele innych, w tym dziecko, odniosło obrażenia - podała CNN, powołując się na komunikat strażaków.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026 Rozwiń Źródło: X/Seattle Police Department