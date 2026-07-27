Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzały podczas festiwalu gastronomicznego w Seattle. "Wiele ofiar"

|
Amerykańska policja
Amerykańska policja
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nieznany sprawca otworzył ogień do uczestników festiwalu gastronomicznego w Seattle w stanie Waszyngton. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a wiele innych odniosło obrażenia - podaje CNN, powołując się na komunikat strażaków.

Do zdarzenia doszło w centrum Seattle około godziny 18 czasu lokalnego (23 w Polsce), podczas trwającego tam corocznego festiwalu gastronomicznego Bite of Seattle. Uczestniczyło w nim kilkuset sprzedawców. - Słyszeliśmy siedem lub osiem strzałów - powiedzieli CNN KOMO dwaj świadkowie zdarzenia. Jak dodali, zapanował "kompletny chaos", a ludzie "biegali wszędzie".

W komunikacie w mediach społecznościowych lokalna policja potwierdziła, że doszło do strzelaniny, w której ucierpiało "wiele osób".

Nie ma informacji o sprawcy lub sprawcach. "Prosimy o omijanie tego obszaru" - zaapelowano, dodając, że "więcej informacji zostanie podanych wkrótce". Na miejscu pojawiło się również FBI.

W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a wiele innych, w tym dziecko, odniosło obrażenia - podała CNN, powołując się na komunikat strażaków.

Źródło: CNN, The Guardian
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Zuzanna Kuffel
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
USAStrzelanina
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
31 min
pc
PremieraTak wciąga się seniorów w pułapkę. Mechanizm, który przynosi fortunę
Superwizjer
Kamienica czynszowa Mariana Krenskiego
PILNECentrum Gdyni na liście UNESCO
Trójmiasto
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w Stambule
Iran grozi Ukrainie
Świat
Ewakuacja aquaparku w Redzie
Wyciek w aquaparku. Ponad 400 osób ewakuowanych
Trójmiasto
Laura Loomer
Gwiazda MAGA odwiedziła Ukrainę. Teraz przyznaje: czuję się jak kompletna kretynka
Monika Winiarska
Policjanci po operacji w dzielnicy Spandau, w wyniku której zginął domniemany sprawca ataku
Nie żyje podejrzany z Berlina, Kurski wkracza do sporu w PiS, gigantyczne pożary w Hiszpanii
najważniejsze informacje
imageTitle
Niespodziewany triumfator w Estoril. Zdobył pierwszy tytuł w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Polscy żużlowcy oblali próbę generalną
EUROSPORT
imageTitle
Biała Gwiazda z przytupem wróciła do ekstraklasy
EUROSPORT
imageTitle
Rajd Polski dla Fina. Matulka i Marczyk na podium
EUROSPORT
Jacek Kurski Jarosław Kaczyński Rafał Bochenek
Kaczyński "bardzo niezadowolony" ze słów Kurskiego. "Ma być rozmowa i zakaz"
W kuluarach
Francja walczy z pożarami
Francja walczy w pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
METEO
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
METEO
imageTitle
Rekord za rekordem w Tour de France 2026. Najszybsza edycja w historii
EUROSPORT
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Burze, noc
Tu noc może być groźna. Są ostrzeżenia
METEO
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę pod Płońskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek przy wyprzedzaniu. Trzy osoby w ciężkim stanie, wśród nich dziecko
Kraków
Jacek Kurski
Rzecznik dyscyplinarny PiS: to stwierdzenie Kurskiego nie powinno było paść
Fakty po Faktach
imageTitle
Falstart Widzewa. Głośne transfery na nic
EUROSPORT
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
METEO
imageTitle
Kolejny triumf Pogaczara. Dogonił rekordzistów
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski jak Baranowski. Świetny dzień polskiego snookera
EUROSPORT
Berlin policja wrak auta
Domniemany sprawca ataku w Berlinie zastrzelony
Świat
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
METEO
imageTitle
Gol sezonu na inaugurację. Bramkarz nawet nie drgnął
EUROSPORT
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
METEO
imageTitle
Idzie młodość. Historyczne zwycięstwo 18-latki w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata doczekał się pierwszej wygranej w sezonie
EUROSPORT
Jacek Kurski
"Będzie wojna". Burza po słowach Kurskiego, jest reakcja
Polska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przed kościołem św. Marii w Berlinie
Kanclerz Niemiec zabrał głos po ataku w Berlinie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica