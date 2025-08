Izraelscy żołnierze otworzyli ogień do głodnego tłumu. Kilkadziesiąt ofiar

Specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff udał się do Strefy Gazy Źródło: X/@USAmbIsrael

Szpitale w Gazie poinformowały o przyjęciu ciał przywiezionych spod punktów dystrybucji żywności wspieranej przez Izrael i USA fundacji GHF. Żołnierze Izraela zastrzelili kilka innych osób w pobliżu drogi, którą przez przejście graniczne miały wjechać do Gazy ciężarówki z pomocą humanitarną.

Świadkowie powiedzieli AP, że widzieli żołnierzy otwierających ogień do głodnych tłumów zbliżających się do ich stanowisk. Przedstawiciele szpitala w centralnej części Gazy opisali podobną sytuację, gdy w inny poranek izraelskie wojska otworzyły ogień w kierunku Palestyńczyków próbujących dostać się do czwartego, najbardziej wysuniętego na północ punktu dystrybucji GHF.

Punkty dystrybucji żywności w Strefie Gazy

GHF rozpoczęła pracę w maju, gdy Izrael szukał alternatywy dla systemu zarządzanego przez ONZ, który dostarczał pomoc przez większą część wojny, ale został oskarżony przez Izrael o umożliwianie Hamasowi, który ochraniał konwoje, zagarnianie części zaopatrzenia.

Krytycy podkreślają, że rozdawana przez GHF żywność musi zostać ugotowana, do czego potrzeba wody i paliwa (o które nie jest łatwo w wyniszczonej 22 miesiącami wojny Strefie Gazy), a ilość rozdanej pomocy jest zdecydowanie niewystarczająca.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy izraelski odwet pochłonął już ponad 60 tysięcy ofiar.

