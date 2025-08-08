Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: rząd poparł plan

W Strefie Gazy brakuje mleka dla niemowląt. Matki starają się szukać alternatyw, ale to odbija się na zdrowiu dzieci Źródło: Reuters

Jak zaznaczył serwis, decyzja zapadła po ponad 10 godzinach konsultacji w gabinecie bezpieczeństwa. To pierwszy etap ofensywy, która może obejmować pełną okupację całej Strefy Gazy przez Siły Obronne Izraela. Wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News mówił o tym Benjamin Netanjahu.

Prezydent USA Donald Trump zdecydował, że nie będzie interweniował w tej sprawie, by izraelski rząd mógł podejmować samodzielnie decyzję - przekazali amerykańscy urzędnicy.

Ma być wydany nakaz opuszczenia regionu

Izraelskie siły mają skierować nakazy opuszczenia regionu przed nową ofensywą do około miliona Palestyńczyków w mieście Gaza i okolicach.

Południowa Strefa Gazy Źródło: PAP - Michał Czernek

Po usunięciu stamtąd Hamasu władza ma być przekazana bliżej niesprecyzowanej administracji cywilnej.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały w czwartek wieczorem tysiące Izraelczyków, uznając, że nowa ofensywa narazi na śmierć około 20 pozostających przy życiu zakładników, którzy są wciąż więzieni w Strefie Gazy.

