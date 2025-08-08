Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: rząd poparł plan

Izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy - widok od strony izraelskiej granicy z enklawą (3 sierpnia 2025 r.)
W Strefie Gazy brakuje mleka dla niemowląt. Matki starają się szukać alternatyw, ale to odbija się na zdrowiu dzieci
Źródło: Reuters
Izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził propozycję premiera Benjamina Netanjahu dotyczącą okupacji miasta Gaza - podał amerykański portal Axios, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela izraelskich władz. Wcześniej szef izraelskiego rządu mówił o tym w telewizyjnym wywiadzie.

Jak zaznaczył serwis, decyzja zapadła po ponad 10 godzinach konsultacji w gabinecie bezpieczeństwa. To pierwszy etap ofensywy, która może obejmować pełną okupację całej Strefy Gazy przez Siły Obronne Izraela. Wcześniej w wywiadzie dla telewizji Fox News mówił o tym Benjamin Netanjahu.

Prezydent USA Donald Trump zdecydował, że nie będzie interweniował w tej sprawie, by izraelski rząd mógł podejmować samodzielnie decyzję - przekazali amerykańscy urzędnicy.

Ma być wydany nakaz opuszczenia regionu

Izraelskie siły mają skierować nakazy opuszczenia regionu przed nową ofensywą do około miliona Palestyńczyków w mieście Gaza i okolicach.

Południowa Strefa Gazy
Południowa Strefa Gazy
Źródło: PAP - Michał Czernek

Po usunięciu stamtąd Hamasu władza ma być przekazana bliżej niesprecyzowanej administracji cywilnej.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały w czwartek wieczorem tysiące Izraelczyków, uznając, że nowa ofensywa narazi na śmierć około 20 pozostających przy życiu zakładników, którzy są wciąż więzieni w Strefie Gazy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Udostępnij:
TAGI:
Benjamin NetanjahuIzraelStrefa GazyHamas
Czytaj także:
imageTitle
Aktualna mistrzyni świata zakończyła karierę
EUROSPORT
imageTitle
Boniek zażartował z występu Legii
EUROSPORT
Alkohol
Coraz więcej takich zwolnień lekarskich. Biją na alarm
Polska
Afryka, Niger
Ponad 600 milionów ludzi żyje tam bez prądu. Obraz nierówności
Świat
Ortodoksyjni Żydzi chcieli być zwolnieni z obowiązkowej służby wojskowej
"Prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Protestują
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, lato
Będą chmury, ale temperatura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
Świat
Robotnicy w Indiach
Donald Trump zmienia świat - cłami
Justyna Zuber
imageTitle
"Przepraszam". Trener Legii samokrytyczny po laniu na Cyprze
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
imageTitle
Kapitan z jasnym przesłaniem przed ostatnim sezonem w Industrii
EUROSPORT
Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie
"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"
Polska
Zebranie mieszkańców gminy Smołdzino
Szok i płacz. Jako jedyni nie skorzystają, a wróg był wymyślony
Katarzyna Górniak
Andrzej Duda
Andrzej Duda zamieścił żart. "Padłem..."
Polska
imageTitle
Rosjanka pierwszą rywalką Świątek w Cincinnati. Grały ze sobą tylko raz
EUROSPORT
Ireneusz Fąfara
Prezes Orlenu obejmie nowe stanowisko
BIZNES
SILJAG-5aaa
Jeden gol wystarczył. Jagiellonia z cenną zaliczką w Danii
EUROSPORT
imageTitle
Magdalena Fręch rozpoczyna kolejny turniej. Już poznała rywalkę
EUROSPORT
Pożary w Los Angeles
Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych
METEO
Karol Nawrocki
"Zmiana warty na prawicy" i ambicje Nawrockiego
Katarzyna Kolenda-Zaleska
imageTitle
Sensacja na Cyprze. Legia rozbita w Lidze Europy
EUROSPORT
638901913547859335kk
AEK Larnaka - Legia Warszawa (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
WARSZAWA
pc
"Zasadzka" na prezydenta? Ministra: to jest ustawa o niższych cenach energii
Polska
Do zdarzenia doszło w jednej z hal przy ulicy Spacerowej
Zatrucie w hali produkcyjnej, siedem osób w szpitalu
Katowice
imageTitle
Wojna w Barcelonie. Ter Stegen ukarany
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica