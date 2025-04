W Strefie Gazy wciąż są wojna i kryzys humanitarny Źródło: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Mieszkańcy Strefy Gazy doświadczają prawdopodobnie najgorszego kryzysu humanitarnego od wybuchu wojny Izraela z Hamasem - ocenia OCHA, biuro koordynujące pomoc humanitarną ONZ. Organizacje humanitarne ostrzegają, że dostawy pomocy mogą się całkowicie załamać.

Organizacje pomocowe alarmują o największym kryzysie humanitarnym w Strefie Gazy od wybuchu wojny Izraela z Hamasem. Ostrzegają, że w związku z izraelską blokadą dostawy pomocy mogą całkowicie ustać.

Niemal wszystkie zespoły dostarczające pomoc do Strefy Gazy musiały zawiesić lub znacznie ograniczyć swoją działalność. Organizacje pomocowe wezwały wszystkie strony konfliktu, by zapewniły bezpieczeństwo personelowi humanitarnemu oraz umożliwiły bezpieczny i nieograniczony dostęp do pomocy.

Strefa Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Głód i niedożywienie

"W Strefie Gazy zdecydowanie mamy do czynienia z obszarami głodu i niedożywienia" - powiedziała agencji AP Bushra Khalidi z organizacji pomocowej Oxfam. Dodała, że "dzieci nie mogą liczyć nawet na jeden ciepły posiłek dziennie", a mieszkańcy Strefy Gazy jedzą głównie żywność z puszek.

Tylko w marcu w Strefie Gazy u ponad 3600 dzieci zdiagnozowano ostre niedożywienie, w lutym było nieco ponad 2000 takich przypadków - przekazało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w wydanym w tym tygodniu raporcie.

Wstrzymane dostawy pomocy

Na początku marca Izrael wstrzymał dostawy wszelkiej pomocy humanitarnej i towarów do Strefy Gazy. 18 marca wojska izraelskie zerwały rozejm i wznowiły wojnę, zajmując dużą część Strefy Gazy jako strefę buforową. Według ONZ z powodu nowej kampanii przesiedlonych zostało ok. 0,5 mln z ok. 2,1 mln mieszkańców Strefy Gazy.

Zniszczenia w Dżabalija, Strefa Gazy Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Przedstawiciele rządu w Jerozolimie przekonywali, że podczas rozejmu do Strefy Gazy napłynęły wystarczające zapasy żywności, ale jest ona rabowana przez Hamas, który z grabienia transportów finansuje swoją terrorystyczną działalność.

Władze Izraela podkreślają, że jego działania są wymierzone w Hamas, który nie chce zgodzić się na przedłużenie rozejmu i uwolnienie wciąż przetrzymywanych zakładników. Hamas deklaruje, że jest gotowy na porozumienie, ale musi ono gwarantować zakończenie wojny, jak przewidywała pierwotna umowa.