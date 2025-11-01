Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników

Hamas przekazał stronie izraelskiej trumnę z ciałem zakładnika Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) poinformował, że Hamas za jego pośrednictwem wydał w piątek wieczorem Izraelowi fragmenty ciał trzech osób w celu identyfikacji.

W sobotę portal Times of Israel przekazał, że nie należą one do żadnego z pojmanych przez Hamas zakładników. Ocenę taką przedstawiono po zakończeniu analizy szczątków przez Instytut Medycyny Sądowej Abu Kabir w Tel Awiwie.

Izrael oskarża Hamas o łamanie zapisów umowy

Kwestia zwrotu szczątków zakładników wywołuje napięcia podczas obowiązującego od 10 października rozejmu w Strefie Gazy. Władze Izraela oskarżają Hamas o celowe opóźnianie tego procesu. Hamas twierdzi, że chce zwrócić ciała, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu, Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał ciała 17 z nich.

Według umowy, za szczątki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 225 osób.

Sytuacja w Strefie Gazy

Trwające od trzech tygodni zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem jest bardzo kruche. Poza napięciami co do przekazywania szczątków zakładników, media informują o izraelskich nalotach i bombardowaniach w Strefie Gazy.

W ubiegłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na obronę cywilną Strefy Gazy, przekazała, że zabite w izraelskich atakach zostały co najmniej dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jednocześnie pogłębia się wywołany wojną kryzys humanitarny. Mieszkańcy Strefy Gazy wciąż zmagają się z utrudnionym dostępem do wody, jedzenia oraz opieki lekarskiej.

Nie zaczęły się jeszcze negocjacje dotyczące drugiej fazy rozejmu. Obejmuje ona m.in. drażliwą kwestię rozbrojenia terrorystycznej organizacji Hamas, jeden z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele rządzącej Strefą Gazy grupy wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD