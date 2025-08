Nie żyje "mistrzyni wywiadu". To ona była inspiracją dla postaci M z Bonda

Tamiza w Londynie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O śmierci Stelli Rimington poinformowali najbliżsi krewni. W ich oświadczeniu czytamy, że zmarła "w otoczeniu ukochanej rodziny i psów, trzymając się życia, które kochała, aż do ostatniego tchnienia".

Stella Rimington Źródło: ANGEL DIAZ/EPA/PAP

Rimington została mianowana dyrektorem generalnym MI5, która zajmuje się ochroną Wielkiej Brytanii przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego, w 1992 roku, a stanowisko to objęła w roku następnym i piastowała je aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku. W jej oficjalnym biogramie na stronie MI5 czytamy, że pełniła ona wiodącą rolę w walce z irlandzkim terroryzmem. Wprowadziła także zupełnie nową politykę większej otwartości, która obejmowała m.in. publiczne udostępnienie historycznych akt i dokumentów.

"Mistrzyni wywiadu". Trzy dekady w MI5

Brytyjskie media opisują ją jako "mistrzynię wywiadu", która zrobiła wiele, aby wyprowadzić służbę bezpieczeństwa z cienia i wyjaśnić społeczeństwu jej rolę.

Urodziła się w 1935 roku w South Norwood, w południowej części Londynu. Studiowała na Uniwersytecie Edynburskim na kierunku filologia angielska. W 1963 roku wyszła za mąż za dyplomatę Johna Rimingtona. Dwa lata później małżeństwo przeprowadziło się do Indii, gdy mąż został przeniesiony do Delhi.

W 1967 roku rozpoczęła swoją 29-letnią karierę w MI5. Pracowała na różnych stanowiskach, w komórkach zajmujących się kontrwywiadem oraz zwalczaniem działalności wywrotowej i terroryzmu.

Po zakończeniu służby została autorką powieści kryminalnych i thrillerów. Dwa tytułu ukazały się po polsku. To "As w rękawie" i "Ryzyko zawodowe". W 2001 roku wydała wspomnienia pod tytułem "Open secret: the autobiography of the former Director-General of MI5".

OGLĄDAJ: TVN24 HD