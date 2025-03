Światowe media o "gwałtownym internetowym starciu" Sikorskiego z Muskiem i Rubio

Światowe media szeroko odnotowały wymianę zdań, do której doszło w internecie między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem i Marco Rubio. Pisząc o "gwałtownym internetowym starciu", zwracają uwagę między innymi na szybkie stanięcie Marco Rubio w obronie szefa SpaceX oraz na "docinki" pod adresem szefa polskiej dyplomacji.

Ostra wymiana zdań zaczęła się od niedzielnego wpisu Elona Muska, który na platformie X podkreślał, że Ukraińcy bez Starlinków nie daliby rady walczyć z Rosją . "Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył" - stwierdził. Na wpis zareagował szef polskiej dyplomacji, pisząc o "grożeniu ofierze agresji" i podkreślając, że "Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie ministerstwo cyfryzacji". Na ten wpis odpowiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. "Po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinków. I powiedz 'dziękuję', bo bez Starlinków Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - napisał. "Bądź cicho, mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinków" - dodał później Musk, komentując kolejny wpis Sikorskiego.

"Gwałtowne starcie"

Wymiana zdań między szefem polskiej dyplomacji a Marco Rubio i Elonem Muskiem odbiła się szerokim echem w światowych mediach. BBC określiła ją "burzliwą", France24 nazwał "gwałtownym internetowym starciem", zaś dziennik "Times of India" - "gorącą wymianą zdań". Ten ostatni, podobnie jak portal telewizji Al Dżazira, zwracając uwagę na "docinki" Muska i Rubio pod adresem szefa polskiego MSZ , już w tytułach umieściły słowa Elona Muska: "bądź cicho, mały człowieczku". Portal France24 nazwał słowa miliardera pod adresem Radosława Sikorskiego "pogardliwymi".

Agencja Reutera opisując wymianę zdań przypomniała zaś, że źródła zaznajomione ze sprawą przekazywały jej w lutym, iż amerykańscy negocjatorzy, naciskający na Kijów w sprawie dostępu do kluczowych ukraińskich surowców mineralnych, mieli poruszać kwestię odcięcia dostępu tego kraju do usługi Starlink. "Po zaciekłej internetowej sprzeczce z mówiącym otwarcie w tej sprawie ministrem spraw zagranicznych Polski, Elon Musk obiecał w niedzielę, że utrzyma dostęp Ukrainy do swojej sieci satelitarnej Starlink" - zwraca teraz uwagę France24.