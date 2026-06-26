Świat Stan wyjątkowy na Krymie wprowadzony na czas nieokreślony Oprac. Filip Czerwiński |

Ukraiński atak na Półwysep Krymski (21.06) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Reżim stanu wyjątkowego pozwala na maksymalnie sprawne rozwiązanie kwestii związanych z zapewnieniem stabilnego funkcjonowania we wszystkich obszarach, od których zależy zabezpieczenie potrzeb mieszkańców" - powiedział gubernator Krymu Siergiej Aksjonow w wystąpieniu wideo, opublikowanym w internecie. Nie wyjaśnił, co to ma znaczyć w praktyce.

Stan wyjątkowy został wprowadzony na czasie nieokreślony i objął także miasto Sewastopol, które jest odrębną jednostką administracyjną.

Ukraińskie ataki na Krymie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek o uderzeniu w dwa rosyjskie okręty wojskowe oraz środki obrony przeciwlotniczej w Kerczu na wschodzie okupowanego Półwyspu Krymskiego.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni atakowane były mosty łączące Krym z okupowanymi przez Rosję obwodami południowej Ukrainy, a także infrastruktura paliwowa i energetyczna, w tym w pobliżu mostu w Cieśninie Kerczeńskiej. Na półwyspie brakuje przez to paliwa - na stacjach panują wysokie ceny i tworzą się długie kolejki.

W mediach społecznościowych zamieszono nagrania, na których widać korek na moście w Cieśninie Kerczeńskiej, w kierunku Rosji. Świadczy to o tym, że duża część mieszkańców Krymu próbuje z niego wyjechać.

According to the Russian-installed administration in occupied Crimea, there is currently no queue to enter Crimea from Russia via the Taman side of the Kerch Bridge.



Meanwhile, on the Kerch side, 2,450 vehicles are waiting to leave occupied Crimea for Russia https://t.co/uttKzIvaGK pic.twitter.com/W7vwluDtEZ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 26, 2026 Rozwiń

Półwysep Krymski pozostaje pod rosyjską okupacją od 2014 roku.

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