Stan wyjątkowy na Krymie wprowadzony na czas nieokreślony
"Reżim stanu wyjątkowego pozwala na maksymalnie sprawne rozwiązanie kwestii związanych z zapewnieniem stabilnego funkcjonowania we wszystkich obszarach, od których zależy zabezpieczenie potrzeb mieszkańców" - powiedział gubernator Krymu Siergiej Aksjonow w wystąpieniu wideo, opublikowanym w internecie. Nie wyjaśnił, co to ma znaczyć w praktyce.
Stan wyjątkowy został wprowadzony na czasie nieokreślony i objął także miasto Sewastopol, które jest odrębną jednostką administracyjną.
Ukraińskie ataki na Krymie
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek o uderzeniu w dwa rosyjskie okręty wojskowe oraz środki obrony przeciwlotniczej w Kerczu na wschodzie okupowanego Półwyspu Krymskiego.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni atakowane były mosty łączące Krym z okupowanymi przez Rosję obwodami południowej Ukrainy, a także infrastruktura paliwowa i energetyczna, w tym w pobliżu mostu w Cieśninie Kerczeńskiej. Na półwyspie brakuje przez to paliwa - na stacjach panują wysokie ceny i tworzą się długie kolejki.
W mediach społecznościowych zamieszono nagrania, na których widać korek na moście w Cieśninie Kerczeńskiej, w kierunku Rosji. Świadczy to o tym, że duża część mieszkańców Krymu próbuje z niego wyjechać.
Półwysep Krymski pozostaje pod rosyjską okupacją od 2014 roku.