Wojsko w parlamencie, ludzie na ulicach. Co się wydarzyło w Korei Południowej

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił stan wojenny w swoim kraju. Przeciwko jego decyzji była nie tylko opozycja, ale także jego własna partia. Ludzie wyszli na ulice. W rezultacie Zgromadzenie Narodowe zagłosowało za zniesieniem stanu wojennego. Wyjaśniamy, co się wydarzyło w Seulu.

Prezydent Korei Południowej ogłosił we wtorek stan wojenny

Stan wojenny to jeden ze stanów nadzwyczajnych, w którym władzę cywilną zastępują organy wojskowe, a prawa obywatelskie są często ograniczane. Może być wprowadzony w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, takie jak wojna, zamieszki, zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub destabilizacja wewnętrzna.

W Korei Południowej ogłoszenie stanu wojennego budzi szczególne emocje, ponieważ jest to środek o głębokim historycznym znaczeniu i poważnych konsekwencjach. Kraj miał w swojej historii kilka okresów autorytarnych, a stan wojenny ogłoszony w 1980 roku był kluczowym momentem w walce o demokratyzację kraju. Dlatego obecne wydarzenia budzą silne skojarzenia z tamtym okresem i obawy o cofnięcie zdobyczy demokratycznych.

Prezydent ogłosił stan wojenny

We wtorek po południu południowokoreański prezydent Jun Suk Jeol w niezapowiedzianym przemówieniu transmitowanym na żywo przez telewizję YTN ogłosił stan wojenny. Swoją decyzję tłumaczył chęcią ochrony kraju "przed zagrożeniem ze strony północnokoreańskich sił komunistycznych", eliminacją sił antypaństwowych sprzyjających "Korei Północnej, które niszczą wolność i szczęście narodu". Dodał, że decyzja została podjęta w celu ochrony porządku konstytucyjnego.

Stanowisko opozycji i partii prezydenta

Około godziny 15 (23 we wtorek w Seulu) opozycyjna Partia Demokratyczna wezwała prawodawców do parlamentu. Lider opozycyjnego ugrupowania oznajmił, że Zgromadzenie Narodowe postara się unieważnić decyzję prezydenta. Dodał, że Jun może użyć sił zbrojnych do aresztowania członków rządu.