Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej

Władimir Putin i Kim Dzong Un na nagraniu archiwalnym

Kluczowe fakty: Informację o rozmowie telefonicznej przekazał Kreml oraz północnokoreańska agencja KCNA.

Politycy mieli rozmawiać o "rozwoju przyjacielskich relacji".

W piątek Putin i Trump mają się spotkać na Alasce w mieście Anchorage.

We wtorek Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną z Kim Dzong Unem - poinformował Kreml. W trakcie rozmowy przywódca Rosji poinformował przywódcę Korei Północnej o planowanym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce, dodano. Według Kremla Kim i Putin "potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz dalszego rozwoju przyjacielskich relacji, dobrego sąsiedztwa i współpracy".

Putin i Kim o wojnie w Ukrainie

Wiadomość o rozmowie telefonicznej przekazała też państwowa północnokoreańska agencja KCNA, jednak bez wskazania, że obaj liderzy poruszyli temat piątkowego spotkania z Trumpem. Według relacji KCNA Kim i Putin rozmawiali o rozwijaniu więzi ich państw w ramach umowy o strategicznym partnerstwie podpisanej w zeszłym roku, "potwierdzając ich wolę do wzmacniania współpracy w przyszłości".

Stwierdzono, że Putin wyraził wdzięczność wobec Pjongjangu za pomoc w "wyzwoleniu" obwodu kurskiego na zachodzie Rosji i za "odwagę, heroizm i ducha poświęcenia wykazane przez żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej". Informację tę podał także Kreml.

Reuters przypomina, że Korea Północna wysłała ponad 10 tys. żołnierzy do walki po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą. Wsparła też Moskwę dostawami uzbrojenia, zwłaszcza milionami sztuk amunicji artyleryjskiej. Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku, ale zaczęły się z niego wycofywać siedem miesięcy później.

W piątek Putin i Trump mają się spotkać na Alasce w mieście Anchorage. Biały Dom przekazał, że do rozmów dojdzie na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson. Przywódcy mają rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie.