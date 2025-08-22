Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Bodnar: propozycja Putina o spotkaniu w Moskwie to "głupota" Źródło: TVN24

- Było jasne, że spotkanie jest nadzwyczaj mało prawdopodobne, z tego powodu, że Władimir Putin w zasadzie nie był gotowy się na nie zgodzić, wbrew temu, co niewłaściwie zrozumiał (prezydent USA) Donald Trump - powiedział w rozmowie z PAP Iwan Preobrażeński, politolog i komentator mieszkający od lat poza Rosją.

- (Putin) chciał jedynie stworzyć wrażenie, że nie odrzuca propozycji Trumpa, nie powiedzieć "nie", nie mówiąc również "tak". Kreml ma własny plan, który właściwie się nie zmienia, kontynuować ofensywę wojskową, wykorzystując to, że Trump nie nakłada sankcji, ani też nie stosuje innych środków nacisku – dodał Preobrażeński.

Wysuwanie dodatkowych warunków

Zwrócił uwagę, że odmowa rozmów jest bardzo łatwa i można to uczynić, wysuwając dodatkowe warunki, co właśnie uczynił Ławrow. Po jego wypowiedziach "stało się jasne, że spotkanie jest niemożliwe" – ocenił ekspert.

Jego zdaniem władze rosyjskie nie będą chciały prowadzić rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, dopóki ofensywa (rosyjska) nie załamie się, bądź też (Rosjanie) nie zwyciężą w wojnie.

- Teraz więc po prostu (Rosjanie) żądają spełnienia ich ultimatum. Z tego powodu Putin gotów jest spotykać się albo z Donaldem Trumpem, albo w trójkę, z Trumpem i Zełenskim – ocenił Preobrażeński.

Putin chce zawrzeć pokój dla Trumpa

- (Spotkanie trójstronne) jest bardziej prawdopodobne niż dwustronne, dlatego że Donald Trump jest gotów słuchać Władimira Putina, wierzy mu. Jak wiemy, mówi (prezydentowi Francji) Emmanuelowi Macronowi, że Putin chce zawrzeć pokój po prostu dla niego, Trumpa, osobiście - przypomniał rozmówca PAP.

- Tak więc dla Putina manipulowanie Trumpem jest bardzo łatwe i dlatego jest gotów się z nim spotykać. Każde takie rozmowy w przeszłości (...) pozwalały mu na odwlekanie podjęcia ważnych decyzji i anulowanie wprowadzenia nowych sankcji (wobec Rosji) - powiedział Preobrażeński.

Szef rosyjskiej dyplomacji oznajmił w piątek, że spotkanie Putina z Zełenskim nie jest planowane. Oznajmił, że Putin będzie mógł się z nim spotkać, kiedy zostanie przygotowany program obrad ewentualnego szczytu. Obecnie takiego programu nie ma - stwierdził minister w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC.

