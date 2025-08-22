Logo strona główna
Świat

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Wołodymyr Zełenski
Bodnar: propozycja Putina o spotkaniu w Moskwie to "głupota"
Źródło: TVN24
Słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa świadczą o tym, że spotkanie przywódcy tego kraju Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stało się niemożliwe - ocenił znany rosyjski ekspert Iwan Preobrażeński. Ławrow powiedział w piątek, że spotkanie Putina z Zełenskim nie jest planowane.

- Było jasne, że spotkanie jest nadzwyczaj mało prawdopodobne, z tego powodu, że Władimir Putin w zasadzie nie był gotowy się na nie zgodzić, wbrew temu, co niewłaściwie zrozumiał (prezydent USA) Donald Trump - powiedział w rozmowie z PAP Iwan Preobrażeński, politolog i komentator mieszkający od lat poza Rosją.

- (Putin) chciał jedynie stworzyć wrażenie, że nie odrzuca propozycji Trumpa, nie powiedzieć "nie", nie mówiąc również "tak". Kreml ma własny plan, który właściwie się nie zmienia, kontynuować ofensywę wojskową, wykorzystując to, że Trump nie nakłada sankcji, ani też nie stosuje innych środków nacisku – dodał Preobrażeński.

Wysuwanie dodatkowych warunków

Zwrócił uwagę, że odmowa rozmów jest bardzo łatwa i można to uczynić, wysuwając dodatkowe warunki, co właśnie uczynił Ławrow. Po jego wypowiedziach "stało się jasne, że spotkanie jest niemożliwe" – ocenił ekspert.

Jego zdaniem władze rosyjskie nie będą chciały prowadzić rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, dopóki ofensywa (rosyjska) nie załamie się, bądź też (Rosjanie) nie zwyciężą w wojnie.

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie

- Teraz więc po prostu (Rosjanie) żądają spełnienia ich ultimatum. Z tego powodu Putin gotów jest spotykać się albo z Donaldem Trumpem, albo w trójkę, z Trumpem i Zełenskim – ocenił Preobrażeński.

Putin chce zawrzeć pokój dla Trumpa

- (Spotkanie trójstronne) jest bardziej prawdopodobne niż dwustronne, dlatego że Donald Trump jest gotów słuchać Władimira Putina, wierzy mu. Jak wiemy, mówi (prezydentowi Francji) Emmanuelowi Macronowi, że Putin chce zawrzeć pokój po prostu dla niego, Trumpa, osobiście - przypomniał rozmówca PAP.

- Tak więc dla Putina manipulowanie Trumpem jest bardzo łatwe i dlatego jest gotów się z nim spotykać. Każde takie rozmowy w przeszłości (...) pozwalały mu na odwlekanie podjęcia ważnych decyzji i anulowanie wprowadzenia nowych sankcji (wobec Rosji) - powiedział Preobrażeński.

Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być

Szef rosyjskiej dyplomacji oznajmił w piątek, że spotkanie Putina z Zełenskim nie jest planowane. Oznajmił, że Putin będzie mógł się z nim spotkać, kiedy zostanie przygotowany program obrad ewentualnego szczytu. Obecnie takiego programu nie ma - stwierdził minister w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Władimir PutinWołodymyr ZełenskiUkrainaRosjaDonald TrumpUSAAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
