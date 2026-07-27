Świat Sondaż. Amerykanie sfrustrowani wojną z Iranem

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

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W sondażu pracowni YouGov dla CBS News zapytano Amerykanów o odczucia na temat trwającego od lutego konfliktu USA z Iranem. Z opublikowanego w niedzielę badania wynika, że jego uczestnicy najczęściej wymieniali niepewność (58 proc.), frustrację (57 proc.) i pesymizm (36 proc.). Jedynie 19 proc. wybrało odpowiedź optymizm. CBS News wyjaśnia, że deklarowaną niepewność potęguje fakt, iż Amerykanie nadal nie czują się doinformowani na temat tego, co codziennie dzieje się w rejonie cieśniny Ormuz. Dodatkowo 60 proc. uważa, że prezydent Donald Trump przedstawia fakty w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości.

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Opinie Amerykanów o konflikcie USA-Iran

Zdaniem zdecydowanej większości - bo 76 proc. uczestników sondażu - wojna okazała się trudniejsza, niż spodziewał się tego rząd, 20 proc. uważa, że jest zgodna z oczekiwaniami, a 4 proc., że jest łatwiejsza. Amerykanie nie są też optymistami w kwestii rychłego zakończenia działań zbrojnych. Według 37 proc. zakończenie wojny to kwestia miesięcy, a według 21 proc. to kwestia lat.

Wykres sondażowy

Dla większości pytanych o konflikt najważniejsze jest, aby cieśnina Ormuz została otwarta (86 proc.), zagwarantowanie bezpieczeństwa i wolności Irańczykom (79 proc.), zakończenie programów jądrowych Iranu (76 proc.), sprawienie, by Iran nie groził innym państwom (72 proc.).

Ogółem 61 proc. respondentów nie popiera interwencji militarnej w Iranie, a popiera 39 proc. - dokładnie tyle samo, ile w maju. Działania prezydenta Trumpa w tym kontekście popiera 35 proc. pytanych, a niemal dwie trzecie (65 proc.) ich nie popiera.

W ostatnim tygodniu USA przeprowadziły serię ataków na Iran. Po trzynastu nocach nalotów operację zawieszono w piątek i w weekend nie odnotowano żadnych ataków ze strony USA. Iran każdej doby odpowiadał własnymi uderzeniami na sąsiednie kraje, w których znajdują się amerykańskie bazy. W sobotę i niedzielę także ataki te wstrzymał - podał Reuters.

Sondaż YouGov dla CBS News przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 2193 dorosłych Amerykanów w dniach 22-24 lipca 2026 roku.

Redagował AM