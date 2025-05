Pomnik Melanii Trump w Słowenii zniknął Źródło: Reuters

Skradziono wykonany z brązu pomnik Melanii Trump, stojący niedaleko rodzinnego miasta pierwszej damy w Słowenii. Poprzednią, wykonaną z drewna, rzeźbę przedstawiającą żonę Donalda Trumpa, podpalono.

Kluczowe fakty: Zniknął pomnik Melanii Trump stojący niedaleko Sevenicy, jej rodzinnej miejscowości w Słowenii.

Policja wszczęła dochodzenie, ale jak na razie nie są znane szczegóły sprawy.

To nie pierwszy incydent dotyczący pomnika pierwszej damy USA.

Wykonana z brązu rzeźba Melanii Trump, umieszczona na prawie trzymetrowym drewnianym cokole, stała jeszcze do niedawna w miejscowości Rozno, około 8 km od rodzinnego miasta amerykańskiej pierwszej damy, Sevenicy. Jak jednak informuje słoweńska policja, rzeźba została skradziona, a pierwsze informacje na ten temat przekazano funkcjonariuszom 13 maja.

Rzeźba Melanii Trump - zostały tylko stopy

W wydanym w piątek oświadczeniu rzeczniczka policji Alenka Drenik Rangus podkreśliła, że policjanci "przeprowadzili oględziny miejsca przestępstwa i zebrali informacje", a o kradzieży poinformowano prokuraturę. Na tę chwilę nie są znane inne szczegóły sprawy.

Na zdjęciach pokazanych w słoweńskich mediach widać, że zniknęła większość stojącej nad brzegiem rzeki rzeźby. Została ona odcięta, a złodzieje pozostawili tylko jej dolną część - stopy przytwierdzone do pnia.

Skradziono pomnik Melanii Trump Źródło: Reuters

To kolejny incydent związany z pomnikiem Melanii Trump. Po raz pierwszy postawiono go w lipcu 2019 roku, wówczas była to jednak drewniana rzeźba. Budziła kontrowersje, bo w ogóle nie przypominała Melanii Trump. Rok później, w amerykański Dzień Niepodległości, ktoś ją podpalił. Dlatego we wrześniu 2020 roku drewno zastąpiono brązem. Podobnie jak w przypadku pierwowzoru, rzeźba pozbawiona była szczegółowych cech ludzkich i nie przypominała żony Donalda Trumpa.