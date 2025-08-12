Skąd ładunki wybuchowe na portugalskich plażach? Wojsko wyjaśnia

Marynarka wojenna Portugalii przekazała mediom informacje o ładunkach wybuchowych, które zostały znalezione w kurorcie Comporta oraz przy popularnych plażach Penedo i Bicas w rejonie Sesimbry. We wszystkich przypadkach saperzy po zabezpieczeniu znalezionego materiału przeprowadzili jego detonację na plaży.
Najwięcej ładunków wybuchowych - trzy ujawniono na początku sierpnia przy plaży w kurorcie Comporta. Portugalscy saperzy wyjaśnili, że chodzi o materiały, które są stosowane w działaniach wojennych, ale jak zaznaczyli, znalazły się na plaży przyniesione przez fale oceaniczne.
Według marynarki wojennej, pojawiające się na plażach ładunki wybuchowe mają związek z położeniem Portugalii w pobliżu szlaków, którymi często przemieszczają się jednostki flot wojennych różnych krajów.
Zaapelowano do plażowiczów, aby w sytuacji znalezienia na terenie kąpieliska podejrzanie wyglądających przedmiotów poinformować o nich ratowników morskich lub zadzwonić do krajowych służb policyjnych.
Autorka/Autor: tas/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock