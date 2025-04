Siostra złamała zasady przy trumnie Franciszka. Nie mogła powstrzymać łez

Siostra Geneviève Jeanningros płakała przy trumnie papieża Franciszka Źródło: Vatican News/Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Siostra Geneviève Jeanningros złamała zasady w czasie pożegnania zmarłego papieża Franciszka. Jak podał jeden z włoskich dzienników, była "bardzo szczególną przyjaciółką papieża".

Kluczowe fakty: Trumna z papieżem została przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra w środę. Do piątku można oddawać mu hołd.

Pogrzeb papieża odbędzie się w sobotę. Franciszek w testamencie poprosił o skromny grób

Do Watykanu przybywają tłumy wiernych, dlatego na pożegnanie z nim każdy ma tylko kilka sekund. Siostra Geneviève Jeanningros również przyszła pożegnać Franciszka.

W środę rano prosta drewniana trumna z ciałem papieża została przeniesiona w uroczystej procesji z kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszkał i umarł Franciszek, do Bazyliki Świętego Piotra. Zgromadziło się tam tysiące ludzi w celu oddania hołdu papieżowi, którego ciało zostało wystawione na widok publiczny.

Jak relacjonowała agencja Reutera, tłumy ciągnęły się wzdłuż głównego bulwaru prowadzącego przez Rzym do Watykanu.

Podczas gdy kardynałowie i biskupi w procesji żegnali Franciszka, siostra Geneviève Jeanningros - ubrana w niebieski habit, z dużym zielonym plecakiem na ramionach - została podprowadzona obok trumny papieża. Stała przy niej w bezruchu przez kilka minut. Jak przekazuje włoski dziennik "Corriere della Sera", oznacza to złamanie zasad, które mówią, że każdy ma wyłącznie kilka sekund na pożegnanie zmarłego Franciszka.

Na nagraniu widać, jak siostra patrzy na Franciszka i ociera łzy.

Siostra Geneviève Jeanningros płakała przy trumnie papieża Franciszka Źródło: Reuters

Jak podaje hiszpańska gazeta "El País", siostra Jeanningros była "bardzo szczególną przyjaciółką Franciszka". Zakonnica ze Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa mieszka w przyczepie kempingowej w parku rozrywki w Ostii niedaleko Rzymu. "Od 56 lat pomaga ubogim, prostytutkom i osobom transpłciowym pracującym na ulicach, a także głosi kazania wśród pracowników cyrku" - czytamy.

Systematycznie przyprowadzała te osoby do papieża na środowe audiencje. - Bardzo go kochają, ponieważ po raz pierwszy osoby transpłciowe i homoseksualne zostały przyjęte przez papieża - opowiadała kiedyś, co zacytował "El País".

Uroczystość pogrzebowa papieża Franciszka

Zarówno w Watykanie, jak i w całym Rzymie trwają przygotowania do pogrzebu papieża, na którym oczekuje się około 200 tysięcy osób oraz 170 oficjalnych delegacji z szefami państw i rządów. Wśród nich będą prezydent USA Donald Trump i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. W związku z masowym napływem wiernych w Wiecznym Mieście obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obecne są wzmocnione patrole policji i innych służb porządkowych. W rejonie Watykanu czuwają liczni przedstawiciele Ochrony Cywilnej.

Jak podały włoskie media, przygotowania prowadzone są też w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie w sobotę papież zostanie pochowany. Rozważane są różne trasy przejazdu orszaku z trumną z Watykanu do bazyliki.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo