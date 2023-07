Sinead O'Connor kończyła nową płytę i myślała o koncertach. Agencja managerska ujawnia plany artystki

Sinead O'Connor zmarła w wieku 56 lat

Zmarła w wieku 56 lat artystka zyskała światową sławę dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", która znalazła się na jej wydanej w 1990 roku drugiej płycie "I Do Not Want What I Haven't Got". Ale znana była także z bezkompromisowo wyrażanych poglądów na tematy społeczno-polityczne, w tym na kwestie religijne.