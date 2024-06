Roman Giertych opublikował nagranie z rozmową z Tomaszem Mrazem o tym jak funkcjonował Fundusz Sprawiedliwości. Donald Tusk zachęca do udziału w wiecu i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Daniel Obajtek w poniedziałek ma stawić się w prokuraturze. W całym kraju zmagano się ze skutkami burz. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Roland Garros.

1. "Limity Ziobry" na poszczególne okręgi wyborcze. Tomasz Mraz zdradza szczegóły

Roman Giertych opublikował nagranie z marca 2024, na którym rozmawia z Tomaszem Mrazem. Były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości powiedział między innymi, że z Funduszu przyznawane były "limity Ziobry", które mogli wykorzystywać konkretni politycy z konkretnych okręgów wyborczych.

- Polityk jechał do gminy, mówił: "dostaniecie 30 tysięcy, wymyślcie tylko na co". Jechał do kolejnej, mówił: "zróbmy sobie zdjęcie, wymyślcie, co chcecie kupić i dostaniecie kasę".

Mraz: było wiele mechanizmów, dotyczyły każdego pola działania Funduszu Sprawiedliwości TVN24

Później analizowano skuteczność tych dofinansowań. - Były takie przypadki, że za 800 tysięcy złotych zostało kupione 130 głosów - dodał Mraz.

2. Donald Tusk zaprasza na wtorkowy wiec i zachęca do głosowania

"4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących" - zaapelował Tusk na platformie X.

We wtorek, 4 czerwca o godzinie 18 Platforma Obywatelska organizuje na placu Zamkowym w Warszawie.

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze po drugiej wojnie światowej częściowo wolne wybory. Były one rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu.

9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

3. Daniel Obajtek wezwany do prokuratury

- Daniel Obajtek został wezwany na poniedziałek, 3 czerwca, do prokuratury - poinformował w niedzielę poseł KO Michał Szczerba.

Obajtek oświadczył, że w kontakcie z prokuraturą jest jego pełnomocnik. - Zawsze stawiałem się i będę się stawiał na wezwanie prokuratury - dodał.

Daniel Obajtek Leszek Szymański/PAP

Według "Gazety Wyborczej" Obajtek, który w wyborach do PE startuje z listy PiS na Podkarpaciu, nie zostaje na noce w Polsce, lecz nocuje na Słowacji lub Węgrzech. Gazeta napisała, że Obajtek wjeżdża w obstawie złożonej z byłych agentów służb, nie ma przy sobie telefonu, by nie można było go namierzyć po sygnale, na dłuższe wywiady umawia się w Wiedniu.

4. Ulice jak jeziora. Setki interwencji strażaków z powodu burz w całym kraju

Ponad 700 razy w całym kraju interweniowali strażacy w związku z niedzielnymi burzami - podał rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Na skutek intensywnych opadów deszczu w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie) pod wodą znalazło się kilkanaście ulic i samochody.

Zalana ulica Wawelska w Ełku Rozmaitości Ełckie/Gazeta Olsztyńska

Silna ulewa nawiedziła wielkopolską Kościelną Wieś powodując podtopienia domów.

Podtopienia w Kościelnej Wsi Jakub Garczrek/OSP Kuchary

Ulewa, która przeszła w niedzielę nad Kędzierzynem-Koźlem, zalała Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala powiatowego. Do pacjentów zaapelowano, by ci szukali pomocy w innych placówkach.

Zalany SOR w Kędzierzynie-Koźlem Facebook/SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

5. 72-latka, jej córka i wnuczka zginęły na oczach rodziny

W Kargowej (woj. lubuskie) samochód wjechał w grupę osób. Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21.40 na ul. Sulechowskiej (DK32). Ze wstępnych informacji wynika, że piesze przechodziły w niedozwolonym miejscu.

Ofiary to kobiety w wieku 28, 46 i 72 lata. Śmiertelnie potrącone osoby to rodzina: matka, córka i wnuczka. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 28-latka osierociła czwórkę dzieci. Jedno z nich i jej mąż mieli być świadkami wypadku.

Fiatem kierował 22-letni mężczyzna. Badanie alkomatem potwierdziło, że był trzeźwy w chwili zdarzenia.

Tragedia w miejscowości Kargowa OSP Kargowa

6. Iga Świątek w ćwierćfinale Roland Garros

Jej starcie z Anastazją Potapową trwało zaledwie 40 minut, co pozwoliło Polce pobić rekord pod względem czasu spędzonego na korcie. Liderka światowego rankingu wygrała 6:0, 6:0.

Świątek zbiera pochwały po błyskawicznej wygranej Świątek zbiera pochwały po błyskawicznej wygranej Getty Images

W ćwierćfinale Polka zmierzy się z Czeszką Marketą Vondrousovą (6. WTA). Mecz odbędzie się we wtorek 4 czerwca. Godzina zostanie opublikowana przez organizatorów prawdopodobnie w poniedziałkowe popołudnie.

Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do ćwierćfinału. Polak przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem w trzech setach 6:7, 4:6, 6:7.

7. Motor Lublin awansował do Ekstraklasy

Motor Lublin został trzecim zespołem, który wywalczył w tym sezonie awans do PKO BP Ekstraklasy z pierwszoligowych rozgrywek. Klub wraca do piłkarskiej elity po 32 latach. W niedzielnym finale baraży pokonał w Gdyni Arkę 2:1, odwracając losy meczu w ostatnich minutach.

Motor Lublin awansował do Ekstraklasy po zwycięstwie z Arką Gdynia Motor Lublin awansował do Ekstraklasy po zwycięstwie z Arką Gdynia Newspix

Gdynianie są największymi przegranymi tego sezonu na zapleczu Ekstraklasy. Już wcześniej mogli zagwarantować sobie awans z drugiego miejsca w tabeli, ale w dwóch ostatnich kolejkach ponieśli porażki z Lechią oraz GKS-em. Katowiczanie rzutem na taśmę przejęli pozycję wicelidera, spychając z niej Arkę po wygranej 1:0. Drużyna prowadzona przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego kolejną szansę miała w barażach, ale i tam zawiodła na ostatniej prostej. W półfinale pokonała Odrę Opole 4:2. Motor na tym samym etapie wyeliminował po rzutach karnych Górnika Łęczna.

Wcześniej bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zapewniły sobie Lechia Gdańsk i GKS Katowice.

Autorka/Autor:FC//mrz

Źródło: tvn24.pl