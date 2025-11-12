Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Będziemy żywą tarczą". Tak protestują przeciw inwestycji zięcia Trumpa

Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Źródło: Reuters
Tysiące osób wzięły udział we wtorkowym proteście wokół zbombardowanej w 1999 roku siedziby Sztabu Generalnego Armii Jugosławii w Belgradzie. Protestujący utworzyli "żywą tarczę", zobowiązując się do ochrony budynku przed jego planowaną przebudową na luksusowy kompleks. Takie plany ma firma Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.
Kluczowe fakty:
  • Kompleks budynków w stolicy Serbii został zniszczony podczas nalotów NATO w 1999 roku.
  • Protest odbył się kilka dni po przyjęciu przez parlament ustawy, która ma przyspieszyć budowę luksusowego kompleksu hotelowo-biurowego.
  • Inwestycja zięcia Donalda Trumpa jest warta 500 mln dolarów - informował "New York Times" kilka miesięcy wcześniej.

W piątek serbski parlament przyjął ustawę, która ma przyspieszyć budowę w Belgradzie luksusowego kompleksu hotelowo-biurowego. Ma on powstać w miejscu zbombardowanej w 1999 roku przez NATO siedziby Sztabu Generalnego Armii Jugosławii. Zgodnie z dokumentem wszystkie procedury związane z realizacją projektu uznaje się za pilne. W uzasadnieniu, zaproponowanym przez 110 posłów, stwierdzono, że budynki Sztabu zostały poważnie uszkodzone podczas bombardowań i że ich użytkowanie jest niemożliwe. Stwierdzono, że projekt rewitalizacji kompleksu leży w interesie społeczeństwa i ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego Serbii.

Protesty Serbów i "żywa tarcza"

Przeciwko inwestycji demonstrowały we wtorek tysiące osób. - Będziemy żywą tarczą - zapowiedział uczestnik protestu, cytowany przez agencję Associated Press. - Nasze żądania to zniesienie ustawy dotyczącej kompleksu i działki Sztabu Generalnego, unieważnienie bezprawnej decyzji rządu i przywrócenie siedzibie Sztabu Generalnego statusu dobra kultury - powiedział jeden ze studentów w przemówieniu do zgromadzonych.

Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Demonstranci biorący udział w proteście wytyczyli czerwoną linię, otaczając zniszczone podczas bombardowań NATO budynki. - To ostrzeżenie, że wszyscy razem będziemy ich bronić - powiedział jeden ze studentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodzina Trumpa kupiła największą albańską wyspę. Za ponad miliard dolarów

Rodzina Trumpa kupiła największą albańską wyspę. Za ponad miliard dolarów

Maciej Wacławik
Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek

Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek

Hotel wart fortunę

W maju 2024 roku rząd Serbii podpisał z firmą Affinity Global Development - należącą do Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa - umowę na rewitalizację kompleksu Sztabu Generalnego, która obejmuje dzierżawę terenu na 99 lat. Dziennik "New York Times" podał w marcu, że inwestycja - w ramach której planuje się budowę hotelu i powierzchni biurowych - jest warta 500 mln dolarów, a zgodnie z proponowaną umową państwo serbskie powinno otrzymać 22 proc. zysków.

Firma Kushnera zobowiązała się również do budowy pomnika na terenie kompleksu, który będzie upamiętniać wszystkie ofiary bombardowań NATO. Projekt od miesięcy wywołuje w Serbii wiele kontrowersji, a jego przeciwnicy uważają, że zniszczona siedziba Sztabu jest hołdem dla ofiar bombardowań oraz pomnikiem modernistycznej architektury z czasów Jugosławii.

Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Belgrad. Protest pod dawną siedzibą Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Ruiny symbolem nalotów

NATO przeprowadziło w 1999 roku - bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa ONZ - naloty na cele w Federalnej Republice Jugosławii. Miało to doprowadzić do zakończenia wojny w Kosowie. Bombardowania trwały 78 dni, zrzucono około 28 tys. bomb. Według szacunków organizacji pozarządowej Human Rights Watch (HRW) w nalotach zginęło około 500 cywilów.

Budynek Sztabu Generalnego został zbombardowany w nocy z 29 na 30 kwietnia oraz z 7 na 8 maja 1999 roku. Jego ruiny to najważniejszy w Serbii symbol nalotów NATO z 1999 roku.

Belgrad. Dawna siedziba Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Belgrad. Dawna siedziba Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC
30 min
Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa

Michał Sznajder

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaDonald TrumpUSA
Czytaj także:
29-latkowi grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności
Porwał, zamknął w garażu i bił. Chciał, żeby zmieniła zeznania
Łódź
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
W piwnicy wybuchł gaz. Nie żyje jedna osoba
Kujawsko-Pomorskie
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy kanalizację, fundamenty i chodniki. Miejscy ogrodnicy walczą z inwazyjnym gatunkiem
WARSZAWA
Pilne
Żurek: czekamy na listę nazwisk
Polska
Nie żyje pudel Brownie
Pies wybiegł z posesji, Brownie nie przeżył ataku
Białystok
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
METEO
Rosja. Humanoidalny robot AIDOL
Rosjanie zaprezentowali robota. Przeszedł kilka kroków i padł
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
BIZNES
imageTitle
Polska - Holandia w eliminacjach mistrzostw świata. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
skl2
"Uzurpacja uprawnień". Politycy o prezydenckiej odmowie nominacji sędziów
Polska
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem
Świat
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
WARSZAWA
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
METEO
imageTitle
Wyznaczono sędziego meczu z Holandią. Lepiej kojarzy się Polakom
EUROSPORT
Książę William w Brazylii. Doroczna gala Earthshot Prize
Książę William nieoczekiwanie pojawił się w słynnym show
Kultura i styl
Daniel Obajtek
393 600 złotych i "wykorzystanie zależności służbowej". Obajtek usłyszał zarzut
Polska
shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Tajemnica zawodowa a Pegasus. Jak Ziobro chciał zmienić prawo i dlaczego się nie udało
Polska
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
68-latek śmiertelnie postrzelony na polowaniu
Lublin
imageTitle
Niespodziewana decyzja legendy polskiej siatkówki. "Wielka strata"
EUROSPORT
42-letni mężczyzna ranił nożem dwie osoby w kancelarii komorniczej w Łukowie (woj. lubelskie)
Zadał komorniczce niemal 40 ciosów nożem. Jest prawomocny wyrok
Lublin
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra. To będą bardzo trudne dni
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów
Polska
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
BIZNES
imageTitle
Ibrahimović wkracza do gry. Lewandowski coraz odważniej łączony z Milanem
EUROSPORT
Centrum handlowe w Opolu
Pożar w centrum handlowym. Ewakuowano 600 osób
Opole
17-letni kierowca został doprowadzony na przesłuchanie
Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-latek z zarzutem
Trójmiasto
wiza usa shutterstock_2248397147
Masz nadciśnienie albo depresję? Zapomnij o American Dream
Zdrowie
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
METEO
Moment zatrzymania mężczyzny
37-latek był torturowany, uciekł przez okno. Tak zatrzymali kolejnego podejrzanego
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica