"Przyjął zaproszenie zbrodniarza wojennego". Kijów oburzony

Unia Europejska w środę wezwała kraje uczestniczące w szczycie BRICS, w rosyjskim Kazaniu, by zwróciły się do prezydenta Władimira Putina o natychmiastowe zakończenie wojny w Ukrainie. W wydarzeniu uczestniczy António Guterres, sekretarz generalny ONZ, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Kijowa. "Odrzucił zaproszenie Ukrainy na pierwszy Globalny Szczyt Pokojowy w Szwajcarii. Przyjął jednak zaproszenie od zbrodniarza wojennego" - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy.

W Kazaniu w Rosji odbywa się doroczny szczyt państw zrzeszonych w BRICS. W wydarzeniu bierze udział ponad 20 przywódców, w tym Władimir Putin, prezydent Chin Xi Jinping, premier Indii Narendra Modi i prezydent Iranu Masoud Pezeshkian.

To największe forum dyplomatyczne zorganizowane w Rosji od czasu ataku Putina na Ukrainę. "Putin chce je wykorzystać, by pokazać, że próby izolowania go na arenie międzynarodowej się nie powiodły" - komentuje France24. Agencja zwraca uwagę, że Moskwa, podobnie jak Pekin, postrzega BRICS jako alternatywę dla międzynarodowych organizacji zdominowanych przez Zachód, takich jak G7.

To także pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu po rozszerzeniu bloku, które nastąpiło na początku 2024 roku. Państwami członkowskimi BRICS zostały wówczas Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dołączając do Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki.

Xi Jinping i Władimir Putin na szczycie BRICS, Kazań Alexandr Kryazhev/PAP/EPA

Apel Brukseli do uczestników szczytu

Unia Europejska wezwała w środę państwa uczestniczące w szczycie BRICS, by zaapelowały do prezydenta Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie.

"Liczymy, że wszyscy uczestnicy szczytu w Kazaniu wykorzystają to wydarzenie, aby ponownie wezwać Putina do natychmiastowego zakończenia wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu" - oświadczył rzecznik ds. polityki zagranicznej UE Peter Stano. Przypomniał, że Putin, gospodarz szczytu, od marca ubiegłego roku jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Stano podkreślił, że Unia Europejska wspiera sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, który bierze udział w szczycie. "Ufamy, że wzmocni on apel do Rosji i Putina o całkowite i bezwarunkowe zakończenie brutalnej agresji przeciwko narodowi ukraińskiemu" - powiedział. Wizyta Guterresa w Rosji, pierwsza od ponad dwóch lat, została skrytykowana przez Kijów.

Władimir Putin na szczycie BRICS PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Szef ONZ w Rosji, Kijów oburzony

Na środę zaplanowano oddzielne rozmowy Putina z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem i prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro. Przywódca Rosji ma także spotkać się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Media zwracają uwagę, że Turcja, członek NATO, kreuje się na potencjalnego mediatora między Rosją a Ukrainą i zabiega o ciepłe stosunki z Moskwą.

Z kolei w czwartek Putin ma przeprowadzić rozmowę z sekretarzem generalnym ONZ na temat wojny w Ukrainie.

Kijów ostro sprzeciwił się uczestnictwu szefa ONZ w szczycie zorganizowanym przez Moskwę. "Sekretarz generalny ONZ odrzucił zaproszenie Ukrainy na pierwszy Globalny Szczyt Pokojowy w Szwajcarii. Przyjął jednak zaproszenie do Kazania od zbrodniarza wojennego Putina. To zły wybór, który nie sprzyja sprawie pokoju. To tylko szkodzi reputacji ONZ" - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha we wpisie zamieszczonym na platformie X.

António Guterres witany na szczycie BRICS, Kazań Alexey Filippov / PHOTO HOST BRICS-RUSSIA2024.RU HANDOUT

Rzecznik sekretarza generalnego tłumaczył, że jego podróż do Rosji "stanowi element regularnego uczestnictwa szefa ONZ w międzynarodowych inicjatywach, w których uczestniczy wiele ważnych państw". Dodał, że "to także okazja, by potwierdzić dobrze znane stanowisko Guterresa w sprawie konfliktu na Ukrainie i warunków sprawiedliwego pokoju".

Premier Indii Narendra Modi, który również aspiruje do roli potencjalnego mediatora między Kijowem i Moskwą, w czasie wtorkowych rozmów z Putinem wezwał do szybkiego zakończenia konfliktu.

Autorka/Autor:momo/kab

Źródło: Reuters, France24