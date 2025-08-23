indie

Kluczowe fakty: 11 sierpnia Sąd Najwyższy Indii nakazał wyłapanie bezdomnych psów z ulic Delhi i umieszczenie ich w schroniskach.

Decyzja ta spotkała się z falą krytyki organizacji miłośników zwierząt.

Szacuje się, że w Indiach żyje od ponad 50 do 70 milionów bezdomnych psów.

Sąd Najwyższy Indii zdecydował w piątek, że do schronisk trafią tylko te psy, które zachowują się agresywnie lub są zarażone wścieklizną. Sędziowie postanowili też, że rozstrzygnięcie w sprawie sposobu traktowania bezdomnych psów zostanie rozszerzone na całe Indie, a jednolite wytyczne w tej sprawie mają zostać sformułowane w najbliższym czasie.

Bezdomny pies na ulicy Delhi Źródło: EPA/PAP/HARISH TYAGI

Piątkowe orzeczenie cofa decyzję z 11 sierpnia, zgodnie z którą indyjski Sąd Najwyższy nakazał wyłapanie bezdomnych psów z ulic Delhi i umieszczenie ich w schroniskach. Sędziowie uzasadniali wówczas, że liczba przypadków wścieklizny, zwłaszcza wśród dzieci, bardzo szybko rośnie.

BBC poinformowała wówczas, że sąd dał urzędnikom ośmiotygodniowy termin na wykonanie zadania. W Delhi i na przedmieściach stolicy miało powstać wiele schronisk, z których każde miało pomieścić co najmniej pięć tysięcy zwierząt. Sąd nakazał również, aby w ciągu tygodnia powstała infolinia do zgłaszania przypadków ugryzień przez psy oraz wścieklizny. Aktywiści organizacji miłośników zwierząt uzasadniali, że wykonanie tych zadań w tak krótkim czasie jest nierealistyczne.

Miłośniczka psów w Delhi trzyma plakat, oczekując na werdykt Sądu Najwyższego Źródło: HARISH TYAGI/EPA/PAP

Fala krytyki

Sąd Najwyższy Indii, wydając poprzedni werdykt, powoływał się na statystyki, zgodnie z którymi tylko w styczniu bieżącego roku w całym kraju zgłoszono prawie 430 tysięcy przypadków pogryzień przez psy, co stanowiło ponad 11,5 procent ogólnej liczby takich zdarzeń w całym 2024 roku.

Ówczesna decyzja Sądu Najwyższego spotkała się z krytyką wielu organizacji, w tym miłośników zwierząt, którzy podnosili, że Delhi nie ma infrastruktury, ani nie jest w stanie zapewnić psom odpowiedniej opieki medycznej. Broniące praw zwierząt organizacje odwoływali się od tej decyzji, organizowały także protesty przeciw wyrokowi. W trakcie niektórych akcji protestacyjnych dochodziło do przepychanek z policjantami.

Szacuje się, że w Indiach żyje od 52,5 do nawet 70 mln bezdomnych psów, a w samym Delhi jest ich od 500 tysięcy do miliona. Około 210 milionów z łącznej liczby blisko 1,5 miliarda mieszkańców Indii to muzułmanie, dla których w zdecydowanej większości psy są zwierzętami nieczystymi.

