Świat Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Piotr Moczulski niedługo powróci do Polski Kamila Grenczyn |

Powrót Piotra Moczulskiego do Polski. Do Filipin leci rządowy samolot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: siepomaga.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek na platformie X o rozpoczęciu operacji powrotu do Polski z Filipin Piotra Moczulskiego - polskiego turysty, który ponad dwa lata temu uległ tam poważnemu wypadkowi na skuterze.

"Samolot wraz z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Niedługo powitamy Pana Piotra w kraju" - zapowiedział szef MON.

Rozpoczęliśmy operację powrotu z Filipin do Polski Pana Piotra Moczulskiego. Samolot wraz z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Niedługo powitamy Pana Piotra w kraju. pic.twitter.com/ashNCamYv7 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 28, 2026 Rozwiń

Kim jest Piotr Moczulski?

Piotr Moczulski ponad dwa lata temu poleciał na wakacje objazdowe po Azji. W czasie podróży skuterem na Filipinach uległ poważnemu wypadkowi, który wymagał pilnej hospitalizacji. W wyniku zdarzenia doznał między innymi dużego obrzęku mózgu.

Rodzina próbowała zorganizować powrót mężczyzny do Polski, jednak - jak informowano na stronie zbiórki na siepomaga.pl - problemem były rosnące koszty leczenia i transportu, jak i odmowa komercyjnych linii lotniczych (z uwagi na poważny stan mężczyzny).

O przełomie w tej sprawie poinformował 25 września na stronie zbiórki Tomasz Moczulski, brat Piotra. "To już pewne, mamy oficjalną zgodę. W najbliższych dniach, dzięki zaangażowaniu i pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zostanie zorganizowany specjalny transport medyczny Piotrka do Polski. Zaraz po wylądowaniu, wyspecjalizowana karetka przewiezie Piotra prosto do szpitala, gdzie trafi pod opiekę polskich lekarzy i specjalistów" - przekazał.

Piotr Moczulski Źródło zdjęcia: siepomaga.pl

Wyznał też, że rodzina czuje ogromną ulgę i wzruszenie. "Po 2,5 roku niepewności, strachu i walki z czasem, Piotrek będzie wreszcie blisko nas, w swojej ojczyźnie" - napisał.

Portal tvn24.pl skierował pytania do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące między innymi tego, dlaczego wcześniej nie podjęło decyzji o transporcie Moczulskiego do Polski oraz od kiedy miało wiedzę w zakresie jego hospitalizacji. O odpowiedzi poinformujemy w tym tekście.