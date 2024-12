"Idziemy spokojnie". Apel w dniu odwołanych wyborów w Rumunii

George Simion, lider rumuńskiej radykalnie prawicowej partii AUR, która stała się właśnie drugą siłą polityczną w kraju, zaapelował do swoich zwolenników, by w niedzielę, w dniu odwołanych wyborów prezydenckich, zgromadzili się przed zamkniętymi lokalami wyborczymi na pokojowy protest. Zbiera też podpisy pod petycją do instytucji międzynarodowych w tej sprawie.

"Jutro o godz. 13 (godz. 12 w Polsce) idziemy spokojnie do lokali wyborczych. Spokojnie! Prędzej czy później dojdziemy do wolnych wyborów!"– napisał Simion na Facebooku w sobotę. Polityk partii Związek Jedności Rumunów (AUR) wezwał też swoich zwolenników do podpisania petycji z żądaniem "wolnych wyborów", która ma być skierowana do Komisji Weneckiej, Rady Europy i GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji).