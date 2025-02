Prezydent Rumunii zrezygnował ze stanowiska

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis ogłosił rezygnację ze stanowiska. Decyzja ma wejść w życie w środę. Oświadczenie pojawiło się wkrótce po tym, jak parlament rumuński wszczął procedurę zawieszenia go w obowiązkach. Prezydent określił ją jako bezpodstawną i szkodliwą.

Procedura zawieszenia

Przedstawiciele radykalnej i populistycznej prawicy domagali się zawieszenia Iohannisa, którego mandat został przedłużony po anulowaniu listopadowych wyborów prezydenckich. Zainicjowane przez opozycję głosowanie w sprawie zawieszenia go w obowiązkach miało się odbyć w parlamencie we wtorek. Prezydent nazwał tę procedurę bezpodstawną oraz szkodliwą. W uzasadnieniu swojej rezygnacji wspomniał, że "całe to przedsięwzięcie będzie miało skutki krajowe i, niestety, międzynarodowe".