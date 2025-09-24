Rubio rozmawiał z Ławrowem "za zamkniętymi drzwiami"

- W Nowym Jorku trwa 80. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmów jest rosyjska agresja na Ukrainę.
- Prezydent USA Donald Trump na marginesie sesji odbył szereg spotkań, w tym z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
- Później na platformie Truth Social amerykański lider opublikował zaskakujący wpis, w którym zasugerował, że Kijów mógłby odzyskać "całą Ukrainę w pierwotnym kształcie".
- W środę za zamkniętymi drzwiami trwały rozmowy szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji - podała agencja Reuters, powołując się na rosyjska agencję prasową.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał w środę z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - podała agencja Reuters, powołując się na prokremlowską agencję prasową RIA.
Rozmowy trwały około 50 minut, za zamkniętymi drzwiami i bez udziału mediów - dodaje Reuters.
O rozmowach poinformował również rosyjski resort spraw zagranicznych, publikując zdjęcie ze spotkania. W trakcie dyskusji Rubio powtórzył apel Trumpa do Moskwy o podjęcie znaczących kroków w celu zakończenia wojny na Ukrainie - poinformował później Departament Stanu USA.
Spotkanie Rubio z Ławrowem nastąpiło po tym, jak prezydent Donald Trump wczoraj po południu w obszernym wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że jego zdaniem Ukraina może odzyskać swoje terytorium w pierwotnych granicach, co oznacza zmianę jego stanowiska wobec wojny - zauważa stacja NBC.
Autorka/Autor: os/kab
Źródło: Reuters, NBC
Źródło zdjęcia głównego: x.com/MID_RF