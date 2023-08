Chaos po protestach taksówkarzy. Nie żyje turysta

Krajowa Rada Taksówkarzy (Santaco) rozpoczęła strajk w zeszłym tygodniu, by zaprotestować przeciwko przepisom, które dają władzom Kapsztadu uprawnienia do przejmowania pojazdów z powodu wykroczeń takich jak brak prawa jazdy, brak tablic rejestracyjnych i zbyt duża liczba pasażerów.

Sytuacja eskalowała po tym, jak we wtorek 1 sierpnia zarekwirowano 15 minibusów. Santaco zadeklarowała, że nie było "innej opcji", niż wezwać do strajku.

Zgodnie z rządową rezolucją, która ma kończyć strajki w Kapsztadzie, branża taksówkarska będzie teraz zobowiązana do powiadomienia o akcji strajkowej z 36-godzinnym wyprzedzeniem. Umowa jest niemal taka sama jak zaproponowana już w zeszły piątek - zezwala na dalszą konfiskatę na mocy ustawy pojazdów, których kierowcy nie mają uprawnień do ich prowadzenia, czy też niezdolnych do bezpiecznego ruchu drogowego - wyjaśnia południowoafrykański portal News24.

Paraliż miasta. Odczuli to uczniowie, pracodawcy, przedsiębiorcy

Kierowcy minibusów blokowali w czasie strajku drogi w mieście, a tysiące osób dziennie miało utrudnione dotarcie do pracy. Blisko pół miliona dzieci nie mogło dostać się do szkół, dziesiątki tysięcy nauczycieli dotrzeć do pracy, a wiele biznesów musiało się tymczasowo zamknąć, bądź ograniczyć działalność. Strajki paraliżowały także pracę szpitali, a w sklepach w Kapsztadzie w tym tygodniu brakowało towarów z powodu braku możliwości bezpiecznej dostawy produktów do miasta.