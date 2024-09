Ciała dwóch kobiet w chlewie. Rolnicy z zarzutami

Ciała kobiet znaleziono w chlewie

W wyniku ataku ranny miał zostać również mężczyzna. Według mediów był to mąż jednej z ofiar, który zdołał doczołgać się do drogi, gdzie wołał o pomoc. Kilka dni później policja odkryła w chlewie na farmie rozkładające się ciała. Portal NBC News, powołując się na agencję AP przekazał, że zostały one "rzucone na pożarcie świniom".

We wtorek trzech podejrzanych stawiło się w sądzie w mieście Polokwane, by złożyć wniosek o kaucję. Rozprawa została odroczona do października - podał "The Guardian", wskazując, że sprawa śmierci kobiet wywołała oburzenie w RPA, które mierzy się z wysokim poziomem przestępczości. "Przestępstwa z użyciem przemocy na farmach od lat stanowią problem w Republice Południowej Afryki" - dodaje NBC News.