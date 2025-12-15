Logo strona główna
Świat

Seria rozmów Zełenskiego w Berlinie. Spotka się z Tuskiem

Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Niemczech
Zełenski spotkał się z Berlinie z prezydentem Niemiec Steinmeierem
Źródło: Reuters
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył w poniedziałek po południu drugą rundę rozmów z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po nich Zełenski spotkał się z przedstawicielami niemieckich władz. Czeka go jeszcze spotkanie z europejskimi przywódcami, w tym z Donaldem Tuskiem. Jak ocenił Tusk, wiele wskazuje, że po tym szczycie "będziemy krok bliżej do pokoju".

Po rozmowach z delegacją USA Wołodymyr Zełenski udał się na spotkanie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Ukraiński prezydent rozmawiał też z przewodniczącą Bundestagu Julią Klöckner.

Wołodymyr Zełenski i Frank-Walter Steinmeier
Wołodymyr Zełenski i Frank-Walter Steinmeier
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Zełenski przybył do Berlina w niedzielę. Tego samego dnia odbyła się pierwsza runda rozmów ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA. Negocjacje dotyczyły m.in. możliwego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"

Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"

"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"

"Powinniśmy się cieszyć, że Donald Tusk pojawi się w Berlinie"

Polska

Rozmowy USA - Ukraina w Niemczech

W spotkaniach wzięli udział: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Hnatow, wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia oraz doradca szefa Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz.

Po stronie Ukrainy w rozmowach uczestniczy także kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Agencja Interfax-Ukraina napisała, że z opublikowanych zdjęć wynika, iż po stronie amerykańskiej - obok Witkoffa i Kushnera - w rozmowach uczestniczy naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich.

Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Niemczech
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Niemczech
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Po kilku godzinach rozmów w niedzielę Witkoff oświadczył, że strony przeprowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego, kwestii gospodarczych oraz innych tematów i osiągnęły "znaczący postęp".

Przed spotkaniami w Berlinie Zełenski przekazał, że plan pokojowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie wymagał kompromisów, a ustępstwem ze strony Kijowa jest zgoda na gwarancje bezpieczeństwa w miejsce przystąpienia do NATO. Głównym problemem jest kwestia Donbasu.

Premier Polski na szczycie w Berlinie

Premier Donald Tusk weźmie w poniedziałek udział w spotkaniu kanclerza Niemiec Friedericha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premierów Włoch Giorgii Meloni, Niderlandów Dicka Schoofa oraz Wielkiej Brytanii Keria Starmera z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk

Szef polskiego rządu przed wylotem do Berlina powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że dokument, który zostanie opublikowany po zakończeniu rozmów, "jest gotowy". - Tam jest to, na czym nam najbardziej zależało - oświadczył Tusk.

Szef rządu podkreślił, że dla niego najważniejsze jest, aby "żaden zapis" ewentualnego porozumienia Ukrainy z Rosją "nie osłabiał bezpieczeństwa Polski". - Tutaj zadanie wykonano w stu procentach - ocenił. Jako drugi cel polskiej dyplomacji wskazał utrzymanie "ścisłej współpracy między Europą a USA".

Tusk: żaden zapis porozumienia z Rosją nie może osłabiać naszego bezpieczeństwa
Źródło: TVN24

Wskazał, że Polska jest lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, kto sprawuje rządy. Zaznaczył, że rząd robi wszystko, by obecność sił amerykańskich była w naszym kraju większa, a nie mniejsza.

- Wiele na to wskazuje, że będziemy po dzisiejszym spotkaniu w Berlinie krok bliżej do pokoju. Taką mam przynajmniej nadzieję - powiedział Donald Tusk.

Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy jej gospodarki oraz porozumienia politycznego, które ma zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję.

Autorka/Autor: sz, fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

BerlinNiemcyWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieKonflikty zbrojne RosjiRosjaFriedrich MerzUSAPolityka zagraniczna USA
