Świat

Co dalej ze spotkaniem Putin-Zełenski? Macron: Trump mógł zostać oszukany

Donald Trump
"Putin złapał Trumpa w pułapkę"
Źródło: TVN24
W ocenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, jeśli do poniedziałku nie dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy i Rosji, to będzie to oznaczać, że Władimir Putin oszukał amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa. Macron zapowiedział też, że w weekend, on i kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz wystąpili w piątek na wspólnej konferencji prasowej w Tulonie we Francji. Przywódcy poruszyli kwestie związane z zakończeniem wojny w Ukrainie.

Macron przypomniał, że przywódca Rosji Władimir Putin mówił, iż spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jeśli do tej rozmowy nie dojdzie do poniedziałku, to - zdaniem francuskiego prezydenta - oznaczałoby to, że Putin oszukał Trumpa.

Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Źródło: EPA/MANON CRUZ / POOL

Macron opowiedział się za dalszymi sankcjami wobec Moskwy. - Będziemy nadal naciskać na to, by sankcje wtórne zostały podjęte przez nas (kraje europejskie) jesteśmy do tego gotowi, ale także przez Stany Zjednoczone, by zmusić Rosję do powrotu do stołu negocjacyjnego - powiedział prezydent.

Merz: Putin nie wykazuje żadnej woli rozmowy

Merz ocenił, że Putin nie okazuje żadnej woli, by spotkać się z Zełenskim i stawia warunki wstępne, które są "nie do zaakceptowania".

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję

Kanclerz Niemiec podkreślił, że wojna może trwać jeszcze wiele miesięcy. - Zdecydowanie powinniśmy się do niej przygotować. Jesteśmy gotowi - zapewnił Merz. Dodał, że "utrzymanie koalicji chętnych" jest priorytetem dla Niemiec i Francji i że grupa ta, zrzeszająca około 30 krajów, jest gotowa "pomóc Ukrainie w bardzo konkretny sposób".

Macron zapowiedział, że następne spotkanie koalicji chętnych odbędzie się w przyszłym tygodniu.

W trakcie dwudniowej wizyty Merza we Francji odbyło się posiedzenie wspólnej francusko-niemieckiej rady ministrów. W komunikacie końcowym Francja i Niemcy potwierdziły, że "rozpoczną dialog strategiczny" na szczeblu prezydenta Francji i kanclerza Niemiec dotyczący odstraszania nuklearnego. W proces ten zaangażowani będą ministrowie spraw zagranicznych i obrony obu krajów.

Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Źródło: EPA/MANON CRUZ / POOL 

Merz i Macron o cłach na technologie

Dwaj przywódcy komentowali też krytykę prezydenta USA dotyczącą europejskich regulacji usług cyfrowych. Trump zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do technologii z USA tym krajom, które stosują podatki bądź regulacje cyfrowe.

W odpowiedzi rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Punho stwierdziła, że regulowanie działalności gospodarczej należy do suwerennych kompetencji Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich.

- Robimy to względu na nasz własny interes - podkreślił Merz, dodając, że "suwerenność prawodawstwa UE i jej krajów członkowskich nie może być kwestionowana".

Macron ostrzegł, że kraje europejskie "nie pozwolą nikomu decydować" za nie i zapewnił, że ewentualne kroki podjęte przez USA spotkają się z odpowiedzią Unii Europejskiej.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os//akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

TAGI:
UkrainaWojna w UkrainiePomoc dla UkrainyRosjaWładimir PutinWołodymyr ZełenskiEmmanuel MacronFrancjaDonald TrumpEuropaUnia EuropejskaNATO
