Premierka Danii odpowiada na roszczenia Trumpa wobec Grenlandii

We wtorek Donald Trump oświadczył, że nie może zapewnić wykluczenia działań militarnych lub ekonomicznych jako środków, które pozwoliłyby przejąć kontrolę nad terytorium Grenlandii. - Nie zamierzam się do tego zobowiązać - odpowiedział na pytanie reportera. Premierka Danii Mette Frederiksen tego samego dnia odniosła się do roszczeń prezydenta elekta dotyczących wyspy i jego ostatnich wypowiedzi. Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym od Danii.

Prezydent elekt Donald Trump został zapytany na konferencji we wtorek o to, czy mógłby zapewnić, iż nie użyje przymusu militarnego ani ekonomicznego, próbując przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. - Nie, nie mogę zapewnić cię co do żadnego z tych dwóch. Ale mogę powiedzieć, że potrzebujemy ich do bezpieczeństwa ekonomicznego - mówił. - Nie zamierzam się do tego zobowiązać - dodał w odpowiedzi na pytanie reportera.

Premierka Danii odpowiada na roszczenia Trumpa

Mette Frederiksen we wtorek udzieliła wywiadu, w którym przedstawiła stanowisko swojego rządu w sprawie wyrażanej przez Donalda Trumpa chęci przejęcia przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią, która jest autonomicznym terytorium zależnym od Danii. - Grenlandia należy do Grenlandczyków i moim zdaniem każda dyskusja na temat przyszłości Grenlandczyków powinna zostać określona w Nuuk (stolicy Grenlandii - red.) - powiedziała w rozmowie z duńską publiczną stacją telewizyjną DR. - Przysłuchuję się temu, co mówi przewodniczący Naalakkersuisutu (rządu Grenlandii), Mute B. Egede, że Grenlandia nie jest i nie będzie na sprzedaż. Popieram w tym Grenlandię - dodała. - Wzywam wszystkich, zarówno w debacie krajowej, jak i wśród naszych partnerów i sojuszników, do poszanowania faktu, że przyszłość Grenlandii jest definiowana przez Grenlandię - podkreśliła, dodając, że "musimy zachować spokój". - Ani przez sekundę nie wątpię, że razem jesteśmy silniejsi - stwierdziła. Tego samego dnia polityczka została poproszona przez duńską stację telewizyjną TV2 o komentarz do słów Donalda Trumpa o tym, że nie może wykluczyć użycia siły militarnej, by przejąć Grenlandię. - Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że dojdziemy do takiej sytuacji - odpowiedziała. Jak podkreśliła, "moje stanowisko i stanowisko rządu jest jasne: przyszłość Grenlandii zostanie określona na Grenlandii - powtórzyła Frederiksen w wywiadzie dla TV2.

Politycy opozycji oczekują bardziej zdecydowanej reakcji

Jak wskazuje duński portal informacyjny Local, zanim Mette Frederiksen udzieliła tych wypowiedzi, była krytykowana przez opozycję w swoim kraju za niewystarczającą reakcję na słowa Donalda Trumpa o chęci przejęcia Grenlandii. Lider partii Sojusz Liberalny Alex Vanopslagh pytał na Facebooku, "gdzie u licha jest Mette Frederiksen". "To bardzo dziwne, że premierka jest niewidzialna" - dodał. Natomiast Pelle Dragsted, lider lewicowej partii Czerwono-Zieloni, stwierdził, że ​​dotychczasowa reakcja rządu była "słaba". - Są chwile, kiedy szef rządu musi pokazać, z jakiego materiału jest zrobiony, i to jest jedna z nich - stwierdził.

Donald Trump jr. na Grenlandii

Również we wtorek syn prezydenta elekta, Donald Trump junior, przyleciał samolotem ojca do Nuuk, stolicy Grenlandii.

Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii PAP/EPA/EMIL STACH

W serwisie X podzielił się kilkoma zdjęciami z wizyty. Na jednym z nich stoi w otoczeniu lokalnych mieszkańców, którzy są ubrani w czerwone czapki z hasłem "Make America Great Again". "Grenlandia kocha Amerykę i Trumpa! Niesamowici ludzie z równie niesamowitym przyjęciem. Oni po prostu chcą móc wykorzystać niektóre z niesamowitych zasobów, które mają i pozwolić sobie, swojemu krajowi i swoim dzieciom rozkwitnąć" - możemy przeczytać w poście.

Donald Trump Junior na Grenlandii X/ Donald Trump Jr. Rozwiń

Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social opublikował film z lądowania Boeinga 757-200, pisząc, że Trump jr. oraz "moi przedstawiciele zostali ciepło przyjęci" przez Grenlandczyków. We wpisie nawiązał również do swojej propozycji odkupienia Grenlandii od Danii. "Oni i wolny świat potrzebują bezpieczeństwa, ochrony, siły i pokoju. To umowa, która jest koniecznością. MAGA. Make Greenland Great Again" - napisał prezydent elekt. ZOBACZ TEŻ: "Jakiż to byłby wspaniały naród!". Trump znów pisze o połączeniu z sąsiadem

Autorka/Autor:jjk//az

Źródło: DR, The Local, TVN24