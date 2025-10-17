Rosyjskie wojsko zestrzeliło własny myśliwiec

Wojska rosyjskie zestrzeliły nad okupowanym Krymem własny wielozadaniowy myśliwiec Su-30SM. Do zdarzenia doszło, gdy maszyna odpierała atak ukraińskich dronów - powiadomiła w piątek Marynarka Wojenna Ukrainy.
"Środki rozpoznania Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy przechwyciły rozmowę radiową, dotyczącą zapalenia się dwóch silników i katapultowania załogi rosyjskiego samolotu Su-30SM, który wykonywał zadanie w północno-zachodniej części tymczasowo okupowanego Krymu" - przekazała ukraińska flota wojenna.
"Przeciwnik, odpierając najprawdopodobniej atak dronów z użyciem środków obrony przeciwlotniczej, zestrzelił własny wielozadaniowy myśliwiec" - powiadomiono w komunikacie.
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku inwazji na ten kraj w lutym 2022 roku Rosja straciła 427 samolotów i 346 śmigłowców.
