Moment uderzenia rosyjskiego myśliwca w amerykański dron. Jest nagranie

Siły Powietrzne USA udostępniły nagranie z momentu uderzenia rosyjskiego myśliwca w amerykański dron MQ-9 Reaper. Widać na nim, jak Su-27 spuszcza paliwo i przy drugim podejściu do amerykańskiej maszyny uderza w jej śmigło.

Rosyjski myśliwiec Su-27 we wtorek uderzył w śmigło drona MQ-9 Reaper. Operatorzy bezzałogowca byli zmuszeni skierować go do Morza Czarnego.